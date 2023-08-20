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В Белгороде загорелся мусорный полигон

Мэр Демидов: на юго-западе Белгорода загорелся мусорный полигон

На юго-западе Белгорода загорелся мусорный полигон, сообщил мэр Валентин Демидов в своем телеграм-канале. По его словам, произошло «самовозгорание».

Единой дежурно-диспетчерской службе сообщили о возгорании в 21:38 19 августа. На место происшествия направили пожарных, инженерную технику организации, которая эксплуатирует полигон, и Белгорблагоустройства.

Площадь пожара составляет 50 кв. м., возгорание пытаются локализовать. «Ситуация под контролем. Пострадавших нет», — написал Демидов.

В мае пожар возник на мусорном полигоне в городе Шебекино Белгородской области, сообщал губернатор Вячеслав Гладков. Возгорание, по его словам, началось после обстрела со стороны Украины. Пострадавших не было.

С начала российской военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. В регионе действует желтый уровень террористической опасности и режим среднего уровня реагирования.

Теги
Белгород пожары мусор полигон ТБО
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