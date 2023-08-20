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Технологии и медиа ,  
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Посадочный модуль индийской станции Chandrayaan-3 успешно снизил орбиту

Посадочный модуль станции Chandrayaan-3 из Индии снизил орбиту перед посадкой на Луну

Посадочный модуль Vikram с луноходом Pragyan индийской межпланетной станции Chandrayaan-3 успешно снизил орбиту перед посадкой на Луну. Об этом сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO) в своем Twitter.

«В результате второй и последней операции высота орбиты посадочного модуля успешно снижена до 25 км x 134 км», — сообщили в ISRO. Теперь специалисты должны проверить работоспособность внутренних систем модуля перед началом спуска к лунной поверхности. Он запланирован на 23 августа на 15:15 мск.

Chandrayaan-3 («Лунный корабль» в переводе с хинди) — третья автоматическая межпланетная станция ISRO для исследования Луны. Запуск ракеты LVM3 со станцией был осуществлен 14 июля с космодрома в Космическом центре имени Сатиша на острове Шрихарикота.

На посадочном аппарате Chandrayaan-3 установлены зонд для исследования плазмы, прибор для термофизических исследований поверхности, сейсмограф и отражатели для лазерной локации Луны. Луноход оснащен двумя камерами и двумя спектрометрами — лазерным и альма-рентгеновским.

Теги
Луна Индия космос
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