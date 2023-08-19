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В Новгородской области ликвидировали последствия атаки дрона на аэродром

Последствия атаки дрона на аэродром в Новгородской области ликвидированы
Сюжет
Военная операция на Украине

В Новгородской области ликвидировали последствия атаки дрона на аэродром
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Последствия атаки беспилотника на аэродром в Новгородской области ликвидированы, сообщил глава Солецкого муниципального округа Максим Тимофеев.

«К данному моменту все мероприятия по ликвидации последствий завершены. Мирному населению и инфраструктуре ничего не угрожает. Все организации работают в штатном режиме», — сказал он в видеоролике, опубликованном на своей странице «ВКонтакте».

19 августа в Минобороны сообщили, что Украина атаковала беспилотником военный аэродром в Новгородской области, в результате чего был поврежден один самолет. «БПЛА был обнаружен расчетом поста внешнего наблюдения аэродрома и поражался из стрелкового оружия», — отметили в ведомстве.

В результате атаки на территории аэродрома возникло возгорание на стоянке самолетов, которое было оперативно ликвидировано пожарными расчетами. «Пострадавших в результате террористического акта нет», — уточняли в Минобороны.

Теги
Новгородская область беспилотники Украина
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