В Новгородской области ликвидировали последствия атаки дрона на аэродром

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Последствия атаки беспилотника на аэродром в Новгородской области ликвидированы, сообщил глава Солецкого муниципального округа Максим Тимофеев.

«К данному моменту все мероприятия по ликвидации последствий завершены. Мирному населению и инфраструктуре ничего не угрожает. Все организации работают в штатном режиме», — сказал он в видеоролике, опубликованном на своей странице «ВКонтакте».

19 августа в Минобороны сообщили, что Украина атаковала беспилотником военный аэродром в Новгородской области, в результате чего был поврежден один самолет. «БПЛА был обнаружен расчетом поста внешнего наблюдения аэродрома и поражался из стрелкового оружия», — отметили в ведомстве.



В результате атаки на территории аэродрома возникло возгорание на стоянке самолетов, которое было оперативно ликвидировано пожарными расчетами. «Пострадавших в результате террористического акта нет», — уточняли в Минобороны.