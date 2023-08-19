branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 19 августа
EUR ЦБ: 101,48 (-0,7) Инвестиции, 18 авг, 17:00 Курс доллара на 19 августа
USD ЦБ: 93,4 (-0,34) Инвестиции, 18 авг, 17:00
Десять вариантов квартир с двумя санузлами для большой семьи РБК и ПИК, 19:44
В Новгородской области ликвидировали последствия атаки дрона на аэродром Политика, 19:28
«Урал» вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ Спорт, 19:28
Акунин назвал Ясуловича «добрым волшебником» Общество, 19:25
Почему повышается спрос на ИТ-услуги, в чем их специфика и точки роста РБК и Softline, 19:22
Медведев заявил о готовности потратить десятилетия на «демонтаж» Украины Политика, 19:18
Умер пес-мем Чимс Общество, 19:08
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Кластер «Суперметалл»: как совместить ночные тусовки с бизнесом РБК Стиль и Honor, 19:00
Ласицкене на финал турнира надела кепку с надписью «любовь, дружба, мир» Спорт, 18:49
«Роскосмос» сообщил о нештатной ситуации с «Луной-25» Технологии и медиа, 18:33
Суд в Москве арестовал двоих напавших на журналистов ВГТРК Общество, 18:00
Контрразведка США предупредила космические компании о риске шпионажа Политика, 17:41
Делегация ЭКОВАС прибыла в Нигер с «жестким сигналом» Политика, 17:25
Коллеги Ясуловича назвали его одним из главных людей русского театра Общество, 17:22
Общество ,  
0 

Акунин назвал Ясуловича «добрым волшебником»

Борис Акунин: Игорь Ясулович был похож не на актера, а на доброго волшебника

Игорь Ясулович в роли Корецкого в кинофильме режиссера Юрия Егорова &laquo;За облаками&nbsp;&mdash; небо&raquo;, 1973&nbsp;г. Игорь Ясулович в роли гипнотизера Алекса в фильме &laquo;Комический любовник, или Любовные затеи сэра Джона Фальстафа&raquo;, 1983&nbsp;г. Артисты Олег Мокшанцев, Игорь Ясулович и Владимир Протасенко, Москва, 1985&nbsp;г. Богдан Ступка, Игорь Ясулович и Лия Ахеджакова в антрепризном спектакле Валерия Фокина &laquo;Старосветские помещики&raquo; по повести Николая Гоголя, 2001&nbsp;г. Игорь Ясулович (слева) в сцене из спектакля &laquo;Война&raquo; режиссера Владимира Панкова, 2014&nbsp;г. Игорь Ясулович и Александр Феклистов в спектакле &laquo;Двенадцатая ночь&raquo; по пьесе Уильяма Шекспира в постановке режиссера Деклана Доннеллана на сцене Театра им. Пушкина в Москве, 2016&nbsp;г. Игорь Ясулович, 2018&nbsp;г.

Народный артист России Игорь Ясулович, который скончался на 82-м году жизни, «был похож не на актера, а на доброго волшебника», написал писатель Борис Акунин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что разговаривал с актером «один раз вживую и один раз по зуму». Вживую они встретились, когда «поручительствовали в Мосгорсуде» за юриста «ЮКОСа» Василия Алексаняна.

В 2006 году юриста компании «ЮКОС» Василия Алексаняна задержали по обвинению в растрате, отмывании и уклонении от уплаты налогов.

В заключении у него проявился ряд тяжелых заболеваний: ВИЧ-инфекция в стадии СПИД, туберкулез, лимфома, он практически ослеп. Европейский суд по правам человека требовал незамедлительной госпитализации Алексаняна.

В конце 2008 года Мосгорсуд выпустил Алексаняна из-под стражи под залог в размере 50 млн руб.

3 октября 2011 года, через два с половиной года после освобождения, он скончался в Москве.

«Игорь Николаевич был похож не на актера, а на доброго волшебника. Когда подбирали чтецов для моих «Сказок народов мира» и нужен был исполнитель для истории про садовника Вана в китайской сказке, я попросил пригласить Игоря Ясуловича. Он для меня так и останется чудесным мастером Ваном. Теперь он в Невидимом Саду», — написал Акунин.

19 августа пресс-служба ГИТИСа сообщила, что Игорь Ясулович умер на 82-м году жизни. Других подробностей в ГИТИСе не привели.

17 августа телеграм-канал Baza сообщал, что Ясуловичу, который был выписан из больницы за несколько дней до этого, вновь потребовалась помощь врачей. По данным портала, 81-летнему актеру стало плохо в ночь на 15 августа, ему была вызвана скорая помощь. Поводом стали сильные боли у звезды советского кино из-за онкологии, с которой он давно боролся.

Читайте на РБК Pro
«Мы на пути к конфронтации держав». Киссинджер — о риске третьей мировой
Дойдет ли рубль до отметки 120 за доллар
Уродство за $1,4 млрд: как «клоунские» кроссовки Hoka покорили мир
Хакнули мобильное приложение: как остановить атаку на бизнес
Теги
Борис Акунин театр ГИТИС
Материалы по теме
Умерла итальянская оперная певица Рената Скотто
Общество
Актер из «Игры Престолов» Даррен Кент умер в возрасте 36 лет
Общество
Умер Андрей Николаев, известный как клоун Андрюша
Общество