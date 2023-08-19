Акунин назвал Ясуловича «добрым волшебником»

Борис Акунин: Игорь Ясулович был похож не на актера, а на доброго волшебника

Народный артист России Игорь Ясулович, который скончался на 82-м году жизни, «был похож не на актера, а на доброго волшебника», написал писатель Борис Акунин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что разговаривал с актером «один раз вживую и один раз по зуму». Вживую они встретились, когда «поручительствовали в Мосгорсуде» за юриста «ЮКОСа» Василия Алексаняна.

В 2006 году юриста компании «ЮКОС» Василия Алексаняна задержали по обвинению в растрате, отмывании и уклонении от уплаты налогов. В заключении у него проявился ряд тяжелых заболеваний: ВИЧ-инфекция в стадии СПИД, туберкулез, лимфома, он практически ослеп. Европейский суд по правам человека требовал незамедлительной госпитализации Алексаняна. В конце 2008 года Мосгорсуд выпустил Алексаняна из-под стражи под залог в размере 50 млн руб. 3 октября 2011 года, через два с половиной года после освобождения, он скончался в Москве.

«Игорь Николаевич был похож не на актера, а на доброго волшебника. Когда подбирали чтецов для моих «Сказок народов мира» и нужен был исполнитель для истории про садовника Вана в китайской сказке, я попросил пригласить Игоря Ясуловича. Он для меня так и останется чудесным мастером Ваном. Теперь он в Невидимом Саду», — написал Акунин.

19 августа пресс-служба ГИТИСа сообщила, что Игорь Ясулович умер на 82-м году жизни. Других подробностей в ГИТИСе не привели.



17 августа телеграм-канал Baza сообщал, что Ясуловичу, который был выписан из больницы за несколько дней до этого, вновь потребовалась помощь врачей. По данным портала, 81-летнему актеру стало плохо в ночь на 15 августа, ему была вызвана скорая помощь. Поводом стали сильные боли у звезды советского кино из-за онкологии, с которой он давно боролся.