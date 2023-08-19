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Коллеги Ясуловича назвали его одним из главных людей русского театра

Профессор ГИТИСа Райхельгауз назвал Ясуловича одним из главных людей русского театра

Игорь Ясулович в роли Корецкого в кинофильме режиссера Юрия Егорова &laquo;За облаками&nbsp;&mdash; небо&raquo;, 1973&nbsp;г. Игорь Ясулович в роли гипнотизера Алекса в фильме &laquo;Комический любовник, или Любовные затеи сэра Джона Фальстафа&raquo;, 1983&nbsp;г. Артисты Олег Мокшанцев, Игорь Ясулович и Владимир Протасенко, Москва, 1985&nbsp;г. Богдан Ступка, Игорь Ясулович и Лия Ахеджакова в антрепризном спектакле Валерия Фокина &laquo;Старосветские помещики&raquo; по повести Николая Гоголя, 2001&nbsp;г. Игорь Ясулович (слева) в сцене из спектакля &laquo;Война&raquo; режиссера Владимира Панкова, 2014&nbsp;г. Игорь Ясулович и Александр Феклистов в спектакле &laquo;Двенадцатая ночь&raquo; по пьесе Уильяма Шекспира в постановке режиссера Деклана Доннеллана на сцене Театра им. Пушкина в Москве, 2016&nbsp;г. Игорь Ясулович, 2018&nbsp;г.

Народный артист России Игорь Ясулович, который скончался на 82-м году жизни, был одним из «главных людей русского театра», сказал РБК профессор ГИТИСа Иосиф Райхельгауз.

«Он, конечно же, выдающийся артист. Его работы, особенно в Московском ТЮЗе, — работы мирового, высочайшего уровня. Неслучайно многократно они играли это в разных странах и получали самые высокие премии, колоссальное, огромное признание зрителей всего мира. Это то, чем гордились и, я надеюсь, будем еще гордиться», — сказал он.

Профессор ГИТИСа назвал народного артиста «выдающимся педагогом». «Не раз видел педагогические работы его выпускников, его студентов. Это очень глубокая и мощная технология, которая нам тоже досталась от великих учителей, Станиславского. Надо сказать, что Игорь Николаевич владел этим как никто другой, он один из крупнейших российских педагогов за многие годы», — подчеркнул Райхельгауз.

Заведующий кафедрой актерского мастерства во ВГИКе им. С.А. Герасимова Владимир Фокин назвал Ясуловича одним из «величайших русских актеров сегодняшнего дня».

«Это огромная, невосполнимая потеря, проклятая болезнь все-таки одолела, хотя он очень долго и мужественно с ней боролся», — добавил он.

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Декан актерского факультета ВГИКа им. С.А. Герасимова Елена Магар назвала Ясуловича человеком, «воспитавшим несколько поколений актеров».

«Удивительный, светлый, любимый всеми человек, воспитавший несколько поколений актеров, успешно работающих в театре и кинематографе. Пример для всех нас — мудрости, достоинства, преданности профессии, принимавший всех нас, таких разных, и учеников, и коллег. Светлая память», — сказала она.

Кинодраматург, председатель Комитета московских драматургов, профессор ВГИКа Аркадий Инин назвал Ясуловича «интеллигентным актером».

«По-человечески он просто был дружелюбен, неболтлив, улыбчив. Это важно, когда актеры неболтливы. На площадке точно входил в кадр, точно выходил, никогда не устраивал никаких этих актерских закидонов, которые довольно распространены. Чудный был человек, чудный, очень жаль, что его нет с нами», — сказал Инин.

19 августа пресс-служба ГИТИСа сообщила, что Игорь Ясулович умер на 82-м году жизни. «С большой горечью сообщаем, что сегодня не стало нашего выдающегося мастера, народного артиста России Игоря Николаевича Ясуловича», — говорилось в сообщении института. Других подробностей в ГИТИСе не привели.

17 августа телеграм-канал Baza сообщал, что Ясуловичу, который был выписан из больницы за несколько дней до этого, вновь потребовалась помощь врачей. По данным портала, 81-летнему актеру стало плохо в ночь на 15 августа, ему была вызвана скорая помощь. Поводом стали сильные боли у звезды советского кино из-за онкологии, с которой он давно боролся.

Игорь Ясулович родился 24 сентября 1941 года в Куйбышевской области. В детстве и подростковом возрасте он вместе с семьей жил в Эстонии, Румынии и на Украине, после чего перебрался в Москву, где в 1962 году окончил актерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК).

Ясулович работал в Московском экспериментальном театре пантомимы «Эктемим», в Театре-студии киноактера, Московском театре юного зрителя. В кино актер дебютировал в 1961 году. Известность Ясуловичу принесли эпизодические роли в картинах «Бриллиантовая рука» (Виктор Николаевич, сосед с собачкой), «12 стульев» (инженер Щукин) и «Гардемарины, вперед!» (Корн). В качестве режиссера поставил фильмы «Каждый мечтает о собаке» (1975) и «Пропал и нашелся» (1976).

Ясулович неоднократно выступал с правозащитными инициативами — в частности, требовал отпустить всех задержанных в ходе протестов на Болотной площади в 2012 году.

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Теги
Анастасия Серова Анастасия Серова, Сергей Грехов
ГИТИС ВГИК театр
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