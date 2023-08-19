Коллеги Ясуловича назвали его одним из главных людей русского театра

Народный артист России Игорь Ясулович, который скончался на 82-м году жизни, был одним из «главных людей русского театра», сказал РБК профессор ГИТИСа Иосиф Райхельгауз.

«Он, конечно же, выдающийся артист. Его работы, особенно в Московском ТЮЗе, — работы мирового, высочайшего уровня. Неслучайно многократно они играли это в разных странах и получали самые высокие премии, колоссальное, огромное признание зрителей всего мира. Это то, чем гордились и, я надеюсь, будем еще гордиться», — сказал он.

Профессор ГИТИСа назвал народного артиста «выдающимся педагогом». «Не раз видел педагогические работы его выпускников, его студентов. Это очень глубокая и мощная технология, которая нам тоже досталась от великих учителей, Станиславского. Надо сказать, что Игорь Николаевич владел этим как никто другой, он один из крупнейших российских педагогов за многие годы», — подчеркнул Райхельгауз.

Заведующий кафедрой актерского мастерства во ВГИКе им. С.А. Герасимова Владимир Фокин назвал Ясуловича одним из «величайших русских актеров сегодняшнего дня».

«Это огромная, невосполнимая потеря, проклятая болезнь все-таки одолела, хотя он очень долго и мужественно с ней боролся», — добавил он.

Декан актерского факультета ВГИКа им. С.А. Герасимова Елена Магар назвала Ясуловича человеком, «воспитавшим несколько поколений актеров».

«Удивительный, светлый, любимый всеми человек, воспитавший несколько поколений актеров, успешно работающих в театре и кинематографе. Пример для всех нас — мудрости, достоинства, преданности профессии, принимавший всех нас, таких разных, и учеников, и коллег. Светлая память», — сказала она.

Кинодраматург, председатель Комитета московских драматургов, профессор ВГИКа Аркадий Инин назвал Ясуловича «интеллигентным актером».

«По-человечески он просто был дружелюбен, неболтлив, улыбчив. Это важно, когда актеры неболтливы. На площадке точно входил в кадр, точно выходил, никогда не устраивал никаких этих актерских закидонов, которые довольно распространены. Чудный был человек, чудный, очень жаль, что его нет с нами», — сказал Инин.

19 августа пресс-служба ГИТИСа сообщила, что Игорь Ясулович умер на 82-м году жизни. «С большой горечью сообщаем, что сегодня не стало нашего выдающегося мастера, народного артиста России Игоря Николаевича Ясуловича», — говорилось в сообщении института. Других подробностей в ГИТИСе не привели.

17 августа телеграм-канал Baza сообщал, что Ясуловичу, который был выписан из больницы за несколько дней до этого, вновь потребовалась помощь врачей. По данным портала, 81-летнему актеру стало плохо в ночь на 15 августа, ему была вызвана скорая помощь. Поводом стали сильные боли у звезды советского кино из-за онкологии, с которой он давно боролся.