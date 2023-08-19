Суд в Москве арестовал двоих напавших на журналистов ВГТРК

Фото: СК России по городу Москве

Суд в Москве арестовал двоих мужчин, которые подозреваются в нападении на журналистов телеканала «Россия 24», сообщили в столичном управлении Следственного комитета.

«По ходатайству следствия двоим мужчинам, обвиняемым в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов ВГТРК, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

По данным СК, 17 августа съемочная группа программы «Вести. Дежурная часть» готовила репортаж о «профессиональных соседях» (это люди, которые приобретают долю в квартире и затем выживают других собственников) в одной из квартир на улице Касимовская в районе Бирюлево Восточное. Как заявили члены съемочной группы, там двое мужчин нанесли им несколько ударов и повалили на пол.

СК возбудил дело по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).