В Белоруссии задержали двух человек за попытку запуска дрона в Литву

Белорусские пограничники задержали двух граждан страны, попытавшихся запустить беспилотник через границу с Литвой. Об этом говорится в телеграм-канале погранкомитета страны.

Инцидент произошел в населенном пункте Городище Гродненской области.

«На месте задержания обнаружен беспилотный летательный аппарат, комплектующие к нему, а также средства радиосвязи. В отношении лиц, причастных к противоправной деятельности, начат административный процесс», — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что это уже третий подобный инцидент на границе с Литвой с начала текущего месяца. Законы Белоруссии запрещают использование беспилотников в пограничной зоне.

С 18 августа Литва закрыла два из шести пограничных пункта на границе с Белоруссией — КПП «Шумскас» (с белорусской стороны «Лоша»), специализирующийся на пропуске легковых автомобилей, и «Твярячюс» («Видзы»), который также обслуживает грузовой транспорт. Как говорится на сайте литовского МВД, такое решение принято, чтобы «снизить угрозы на границе», вызванные в первую очередь передислокацией ЧВК «Вагнер» в Белоруссию.

Четыре других пункта на литовско-белорусской границе — «Лаворишкес» («Котловка»), «Мядининкай» («Каменный Лог»), «Шальчининкай» («Бенякони») и «Райгардас» («Привалка») — пока продолжают работать. В МВД Литвы отметили, что потоки с закрытых КПП перенаправят на «Мядининкай»: «не только самый крупный, но и хорошо оборудованный» пункт, где есть система рентген-контроля.

Страны Балтии и Польша также рассматривают возможность полного закрытия границ с Белоруссией. Одновременно с этим они усиливают режим охраны границ.