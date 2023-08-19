branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 19 августа
EUR ЦБ: 101,48 (-0,7) Инвестиции, 18 авг, 17:00 Курс доллара на 19 августа
USD ЦБ: 93,4 (-0,34) Инвестиции, 18 авг, 17:00
Где в Москве встречаются краснокнижные животные, птицы и растения РБК и ДПиООС, 10:41
Боррель назвал Россию «бензоколонкой с атомной бомбой» Политика, 10:36
Создатели «Синего трактора» выпустят аналог «Kinder Сюрприза» Технологии и медиа, 10:30
В Белоруссии задержали двух человек за попытку запуска дрона в Литву Политика, 10:28
Китай заявил о решительных мерах из-за слов вице-президента Тайваня Политика, 10:19
Создатель «Синего трактора» назвал блокировку YouTube угрозой для бизнеса Технологии и медиа, 10:05
Сальдо опроверг данные о мобилизации в Херсонской области Политика, 10:02
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
В Житомирской области возник пожар на объекте инфраструктуры Политика, 10:01
Автор «Синего трактора» — РБК: «Нам остается лишь смотреть на Запад» Технологии и медиа, 10:00
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 09:59
«Новый Трамп» может победить на выборах в Аргентине. Что ждет экономику Pro, 09:48
Вильфанд заявил о начале предосенней поры в Москве Общество, 09:34
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:17
Перепись показала рост числа одиночек в России Экономика, 09:16
Политика ,  
0 

В Белоруссии задержали двух человек за попытку запуска дрона в Литву

Погранслужба Белоруссии: два человека задержаны при попытке запустить беспилотник в Литву

Белорусские пограничники задержали двух граждан страны, попытавшихся запустить беспилотник через границу с Литвой. Об этом говорится в телеграм-канале погранкомитета страны.

Инцидент произошел в населенном пункте Городище Гродненской области.

«На месте задержания обнаружен беспилотный летательный аппарат, комплектующие к нему, а также средства радиосвязи. В отношении лиц, причастных к противоправной деятельности, начат административный процесс», — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что это уже третий подобный инцидент на границе с Литвой с начала текущего месяца. Законы Белоруссии запрещают использование беспилотников в пограничной зоне.

С 18 августа Литва закрыла два из шести пограничных пункта на границе с Белоруссией — КПП «Шумскас» (с белорусской стороны «Лоша»), специализирующийся на пропуске легковых автомобилей, и «Твярячюс» («Видзы»), который также обслуживает грузовой транспорт. Как говорится на сайте литовского МВД, такое решение принято, чтобы «снизить угрозы на границе», вызванные в первую очередь передислокацией ЧВК «Вагнер» в Белоруссию.

Четыре других пункта на литовско-белорусской границе — «Лаворишкес» («Котловка»), «Мядининкай» («Каменный Лог»), «Шальчининкай» («Бенякони») и «Райгардас» («Привалка») — пока продолжают работать. В МВД Литвы отметили, что потоки с закрытых КПП перенаправят на «Мядининкай»: «не только самый крупный, но и хорошо оборудованный» пункт, где есть система рентген-контроля.

Читайте на РБК Pro
«Мы на пути к конфронтации держав». Киссинджер — о риске третьей мировой
Почему банки усложняют прием наличной валюты от россиян
К каким последствиям приведет приостановка положений СИДН с 38 странами
Молодость ушла: как распознать кризис среднего возраста

Страны Балтии и Польша также рассматривают возможность полного закрытия границ с Белоруссией. Одновременно с этим они усиливают режим охраны границ.

Теги
Литва Белоруссия пограничники дроны
Материалы по теме
Украина решила усилить оборону на границе с Белоруссией
Политика
Страны Балтии рассмотрят план полного закрытия границы с Белоруссией
Политика
Белоруссия и Китай проведут совместные военные маневры
Политика