Метеорологи назвали «новой нормой» экстремальную жару

В ООН назвали экстремальную жару по всему миру «новой нормой»

Экстремальная жара во всем мире стала новой нормой, заявил эксперт по климату Всемирной метеорологической организации (является специализированным учреждением ООН) Альваро Силва.

Июль 2023 года стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений погоды. Жара обещает сохраниться и в августе. «Это новая норма, это не неожиданность. Частота и интенсивность многих экстремальных явлений, таких как волны тепла и сильные осадки, увеличились за последние десятилетия», — отметил Силва.

В организации отметили, что жара сохранится в Центральной и Восточной Европе, Северной Америке и США. В частности, лесные пожары, продолжающиеся в Канаде с июня, также связали с аномально высокими температурами. Рекордную жару зафиксировали и в Китае: в Синьцзян-Уйгурском автономном округе температура была выше 52 градусов.

Директор Центра космических исследований Годдарда NASA Гэвин Шмидт говорил, что июль 2023 года может стать самым жарким месяцем на Земле за сотни, если не тысячи лет. Июнь, по информации NASA и служб Евросоюза, прежний рекорд этого месяца уже побил: по данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), он был превышен на 0,13 градуса Цельсия. Средняя мировая температура в июне составила +16,55 градуса, сообщило NOAA, ведущее наблюдения с 1850 года.

Очередное глобальное обсуждение проблемы изменения климата пройдет в декабре в Дубае — на конференции ООН по климату COP28.