Посол заявил Лаврову о важности для Казахстана предстоящего визита Путина

Владимир Путин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Запланированному на осень визиту президента России Владимира Путина в Казахстан придается важное значение. Об этом заявил посол республики в Москве Даурен Абаев на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Как отметил Даурен Абаев, стратегический характер сотрудничества очень хорошо характеризует диалог между лидерами двух стран — доверительный, честный и очень активный. В этом контексте важное значение придается запланированному на осень официальному визиту президента РФ Владимира Путина в Казахстан для участия в Форуме межрегионального сотрудничества РК [Республики Казахстан] и РФ», — говорится в сообщении посольства.

Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России пройдет в казахстанском Костанае. Мероприятие будет посвящено сотрудничеству в агропромышленном комплексе.

В конце июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по телефону обсудил с Путиным его предстоящий визит в республику.

Последний форум проходил в ноябре прошлого года в Оренбурге. Главной темой стали вопросы снятия инфраструктурных ограничений международной торговли. Токаев участвовал в форуме лично — это был его первый официальный визит в Россию после переизбрания главой республики.

Путин в последний раз посещал Казахстан в октябре 2022 года. Тогда в Астане проходил саммит Россия — Центральная Азия, где российский президент встретился с главами Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. На встрече обсуждались меры защиты общих торгово-экономических интересов в текущей геополитической обстановке.