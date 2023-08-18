В «Москва-Сити» объявили эвакуацию после звонка о беспилотнике

Кадры эвакуации в «Москва-Сити» после звонка о беспилотнике

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В комплексе «Мосва-Сити» в первой половине дня 18 августа была объявлена эвакуация, рассказали РБК очевидцы события.

«Эвакуация была. Сейчас уже давно закончилась. Была информация о прилете беспилотных летательных аппаратов, но она не подтвердилась, к счастью. Откуда поступила информация сказать не можем», — ответили РБК в МФК «IQ-Квартал».

Деловой центр «Москва-Сити» уже несколько раз подвергался атакам бесплотных летательных аппаратов.

1 августа столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что украинские беспилотники вновь попытались атаковать Москву. Тогда два из них уничтожили средства ПВО на территории Одинцовского и Наро-Фоминского районов.



Еще один дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы: аппарат потерял управление и упал на территории «Москва-Сити».

«Один долетел до той же башни в «Сити», что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 21-го этажа. Экстренные службы работают на месте происшествия», — написал тогда Собянин. По его словам, было «нарушено остекление 150 кв. м».

