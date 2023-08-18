Кадры эвакуации в «Москва-Сити» после звонка о беспилотнике
В комплексе «Мосва-Сити» в первой половине дня 18 августа была объявлена эвакуация, рассказали РБК очевидцы события.
«Эвакуация была. Сейчас уже давно закончилась. Была информация о прилете беспилотных летательных аппаратов, но она не подтвердилась, к счастью. Откуда поступила информация сказать не можем», — ответили РБК в МФК «IQ-Квартал».
Деловой центр «Москва-Сити» уже несколько раз подвергался атакам бесплотных летательных аппаратов.
1 августа столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что украинские беспилотники вновь попытались атаковать Москву. Тогда два из них уничтожили средства ПВО на территории Одинцовского и Наро-Фоминского районов.
Еще один дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы: аппарат потерял управление и упал на территории «Москва-Сити».
«Один долетел до той же башни в «Сити», что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 21-го этажа. Экстренные службы работают на месте происшествия», — написал тогда Собянин. По его словам, было «нарушено остекление 150 кв. м».