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Миссия «Луна-25» ,  
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«Луна-25» скорректировала окололунную орбиту перед посадкой

Космическая станция «Луна-25» провела коррекцию окололунной орбиты перед посадкой
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Миссия «Луна-25»
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Космическая станция «Луна-25» провела коррекцию окололунной орбиты, сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

«Сегодня в 9:20 по московскому времени двигательной установкой автоматической станции была выполнена коррекция орбиты длительностью 40 секунд. Ее цель — обеспечение наилучших условий для последующего построения предпосадочной орбиты», — говорится в сообщении.

Коррекция прошла штатно, все бортовые системы «Луны-25» работают нормально, добавили в «Роскосмосе».

«Луна-25» — это первая за почти 50 лет экспедиция к спутнику Земли. Миссия должна была состояться еще в 2010-х годах, но ее несколько раз переносили. Запуск станции произошел 11 августа с космодрома в Амурской области, она должна совершить посадку на Луне с 21 по 24 августа.

В рамках этой миссии планировалось отработать технологию мягкой посадки, проанализировать грунт с Луны и провести длительные научные исследования, включая изучение верхнего слоя реголита поверхности в районе Южного полюса Луны, а также лунной экзосферы.

«Луна-25» уже измерила потоки гамма-лучей и нейтронов, исходящих от поверхности естественного спутника Земли, установила параметры окололунной плазмы и газопылевой экзосферы и передала снимок не видимого с Земли участка Луны.

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Отличием этой миссии от советских является новое место посадки, предыдущие лунные миссии прилунялись в экваториальной зоне. Новая станция должна совершить мягкую посадку в околополярной области с более сложным рельефом местности.

Теги
Луна-25 Роскосмос космическая станция коррекция орбиты
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