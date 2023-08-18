В Крыму предупредили об украинской «интернет-атаке» с воздушной тревогой

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Крымчанам на мобильные телефоны приходят сообщения якобы от МЧС о том, что в районе Крымского моста объявлена воздушная тревога, сообщил советник главы региона Олег Крючков.

По словам чиновника, это «украинский вброс и фейк». Он призвал жителей доверять только официальным ресурсам.

«Началась украинская интернет-атака. На крымские номера телефонов приходят сообщения якобы от оперативного штаба и МЧС о воздушной тревоге на Крымском мосту», — написал Крючков.

Оперативный штаб Крыма регулярно сообщает о воздушной тревоге в районе Крымского моста и об остановке движения по нему. Ранее Крючков опубликовал алгоритм действий на случай сигнала тревоги.



Если граждане уже стоят в очереди или уже проходят досмотр, нужно вернуться в автомобиль, сложить все вещи, которые достали, и по инструкции сотрудников транспортной безопасности направиться в безопасное место, советовал Крючков.



«Если вы уже на мостовом переходе, не поддавайтесь панике. Услышав сигнал тревоги, следуйте указаниям системы громкоговорящей связи», — говорится в памятке.



Водителей попросили не останавливаться, не совершать опасных маневров и не выходить из машины. Соблюдая скорость, автомобилисты должны направиться в сторону выезда с моста.