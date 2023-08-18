В Москве ребенок выудил из пруда обрез винтовки Мосина

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На западе Москвы ребенок случайно выловил из пруда обрез винтовки, рассказали РБК источники, близкие к МВД и территориальному отделу полиции.

В полицию 15 августа обратилась женщина, которая гуляла с сыном в Москве у Очаковского пруда рядом с лесом. Мальчик закидывал в водоем леску с магнитом. В результате юный рыбак выловил предмет, похожий на обрез винтовки.

Оружие направили в экспертно-криминалистический центр. Оказалось, что обрез сборный и состоит из деталей от разных винтовок Мосина. Экспертиза установила, что его части промаркированы разными номерами.

Владелец винтовки пока не установлен, также непонятно, зачем он собрал обрез и как оружие оказалось в пруду.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 223 УК (незаконное изготовление оружия). Максимальное наказание по ней — шесть лет лишения свободы.

Весной сотрудники сервиса проката «Юрент» пытались выловить из Москвы-реки два утопленных электросамоката. Вместе с ними специалисты достали два автомата и пять магазинов с патронами.