Безработного россиянина вывезли в лес за желание устроиться могильщиком
Трое злоумышленников в Ульяновской области попытались помешать безработному мужчине устроиться на работу могильщиком на кладбище, рассказали РБК источники, близкие к МВД и территориальному отделу полиции.
Преступление было совершено в Димитровграде. Сначала злоумышленники похитили мужчину, потом вывезли его в лес на окраине города. Там, угрожая пистолетом и применяя насилие, потребовали отказаться от планов трудоустройства на кладбище на должность могильщика.
После «разговора» мужчину отпустили, и он обратился в полицию.
Он рассказал полицейским, как подозреваемые объяснили мотивы своих действий: на кладбище работают могильщиками их знакомые, которые не хотят остаться без работы.
В итоге полицейские задержали двух нападавших: одного суд отправил в СИЗО на время следствия, другой остался на свободе под подпиской о невыезде. Третьего участника нападения ищут.
В июле МВД сообщило, что задержана группа молодых людей, которые избили мужчину в парке Горького.
17 июля ведомство объявило, что проверяет видео, на котором подростки «подошли к гражданину, находившемуся на лавочке» в парке, после чего один из них «нанес удар ногой в область головы своему оппоненту».
Возбуждено уголовное дело. Полиция установила личности и задержала «всех участников хулиганских действий» — подростков 2006 и 2007 годов рождения.