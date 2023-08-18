Безработного россиянина вывезли в лес за желание устроиться могильщиком

В Ульяновской области мужчину вывезли в лес и требовали отказаться от работы могильщиком

Фото: Владимир Баранов / Global Look Press

Трое злоумышленников в Ульяновской области попытались помешать безработному мужчине устроиться на работу могильщиком на кладбище, рассказали РБК источники, близкие к МВД и территориальному отделу полиции.

Преступление было совершено в Димитровграде. Сначала злоумышленники похитили мужчину, потом вывезли его в лес на окраине города. Там, угрожая пистолетом и применяя насилие, потребовали отказаться от планов трудоустройства на кладбище на должность могильщика.

После «разговора» мужчину отпустили, и он обратился в полицию.

Он рассказал полицейским, как подозреваемые объяснили мотивы своих действий: на кладбище работают могильщиками их знакомые, которые не хотят остаться без работы.

В итоге полицейские задержали двух нападавших: одного суд отправил в СИЗО на время следствия, другой остался на свободе под подпиской о невыезде. Третьего участника нападения ищут.

В июле МВД сообщило, что задержана группа молодых людей, которые избили мужчину в парке Горького.

17 июля ведомство объявило, что проверяет видео, на котором подростки «подошли к гражданину, находившемуся на лавочке» в парке, после чего один из них «нанес удар ногой в область головы своему оппоненту».

Возбуждено уголовное дело. Полиция установила личности и задержала «всех участников хулиганских действий» — подростков 2006 и 2007 годов рождения.