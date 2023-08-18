branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 18 августа
EUR ЦБ: 102,18 (-3,48) Инвестиции, 17 авг, 17:46 Курс доллара на 18 августа
USD ЦБ: 93,75 (-2,96) Инвестиции, 17 авг, 17:46
В Москве ребенок выудил из пруда обрез винтовки Мосина Политика, 13:34
Кадры пожара на яхте в Петербурге Общество, 13:30
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:25
В Болгарии футбольные фанаты повредили памятники Советской армии Политика, 13:19
Coinbase приостановит торговлю USDT и другими стейблкоинами в Канаде Крипто, 13:18
Власти Серпухова не подтвердили сообщения о пролете беспилотника Политика, 13:17
Освящение памятника Сталину церковь назвала личной позицией священников Общество, 13:05
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Атаки беспилотников и обстрелы территории России. Карта Политика, 12:58
ВТБ снизил минимальный возраст ипотечных заемщиков до 18 лет Недвижимость, 12:57
В Казахстане допустили отказ от экспорта нефти по Черному морю Бизнес, 12:56
МВД объявило в розыск журналиста Карена Шаиняна Политика, 12:52
АЛРОСА накопила средства для выплаты дивидендов. На что рассчитывать Pro, 12:52
В Крыму предупредили об украинской «интернет-атаке» с воздушной тревогой Политика, 12:49
Дочери Резцовой разрешили выступать за сборную Финляндии по биатлону Спорт, 12:48
Общество ,  
0 

Безработного россиянина вывезли в лес за желание устроиться могильщиком

В Ульяновской области мужчину вывезли в лес и требовали отказаться от работы могильщиком
Фото: Владимир Баранов / Global Look Press
Фото: Владимир Баранов / Global Look Press

Трое злоумышленников в Ульяновской области попытались помешать безработному мужчине устроиться на работу могильщиком на кладбище, рассказали РБК источники, близкие к МВД и территориальному отделу полиции.

Преступление было совершено в Димитровграде. Сначала злоумышленники похитили мужчину, потом вывезли его в лес на окраине города. Там, угрожая пистолетом и применяя насилие, потребовали отказаться от планов трудоустройства на кладбище на должность могильщика.

После «разговора» мужчину отпустили, и он обратился в полицию.

Он рассказал полицейским, как подозреваемые объяснили мотивы своих действий: на кладбище работают могильщиками их знакомые, которые не хотят остаться без работы.

В итоге полицейские задержали двух нападавших: одного суд отправил в СИЗО на время следствия, другой остался на свободе под подпиской о невыезде. Третьего участника нападения ищут.

В июле МВД сообщило, что задержана группа молодых людей, которые избили мужчину в парке Горького.

Читайте на РБК Pro
Азия обгоняет Запад. Как изменятся фондовые рынки к 2075 году
Дойдет ли рубль до отметки 120 за доллар
Уродство за $1,4 млрд: как «клоунские» кроссовки Hoka покорили мир
Не отказаться, а отложить: как сэкономить, не меняя образ жизни

17 июля ведомство объявило, что проверяет видео, на котором подростки «подошли к гражданину, находившемуся на лавочке» в парке, после чего один из них «нанес удар ногой в область головы своему оппоненту».

Возбуждено уголовное дело. Полиция установила личности и задержала «всех участников хулиганских действий» — подростков 2006 и 2007 годов рождения.

Теги
кладбище безработица полиция похищение