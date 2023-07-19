В Москве задержали избивших мужчину в парке Горького подростков

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Московская полиция задержала группу молодых людей, которые избили мужчину в парке Горького, сообщила пресс-служба МВД.

17 июля ведомство объявило, что проверяет видео, на котором подростки «подошли к гражданину, находившемуся на лавочке» в парке, после чего один из них «нанес удар ногой в область головы своему оппоненту».

Возбуждено уголовное дело, по какой статье — в МВД не уточнили (источник РЕН ТВ сообщил, что о хулиганстве). Полиция установила личности и задержала «всех участников хулиганских действий» — подростков 2006 и 2007 годов рождения.