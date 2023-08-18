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В грузовом терминале морского порта в Новороссийске произошел пожар

В грузовом терминале новороссийского морского порта загорелись деревянные полеты

В грузовом терминале морского порта в Новороссийске произошел пожар
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В грузовом терминале Новороссийского морского торгового порта произошел пожар, сообщается в телеграм-канале управления МЧС по Краснодарскому краю.

Сообщение о возгорании на улице Маркова поступило в МЧС в 9:02.

«В 9:11 по прибытию к месту первых пожарных подразделений установлено, что произошло возгорание деревянных полетов в грузовом терминале на площади 1,3 тыс. кв. м», — говорится в сообщении. Причины возникновения пожара не называются.

Загорелись деревянные поддоны и бочки со смолой, весь город заволокло черным дымом, сообщает портал 93.ru.

В 10:33 пожар был локализован, в 10:44 — было ликвидировано открытое горение.

К тушению пожара были привлечены 84 человека личного состава и 26 единиц техники.

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В начале августа в порту Новороссийска установили временный запрет на движение судов, в тот же день ограничение сняли. Это произошло после сообщений Минобороны России о попытке двух украинских беспилотных катеров атаковать военно-морскую базу в городе. Беспилотники заметили и уничтожили экипажи большого десантного корабля «Оленегорский горняк» и противодиверсионного катера «Суворовец». Никто не пострадал, повреждений нет, говорил краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев.

Теги
Новороссийск Краснодарский край Пожар грузовой терминал
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