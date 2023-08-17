Силы ПВО сбили беспилотник над белгородским селом Никольское

Российская система ПВО сбила украинский беспилотник над селом Никольское в Шебекинским городском округе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — рассказал губернатор.

Об уничтожении украинского ударного дрона над Белгородской областью утром сообщало Минобороны. Разрушений и пострадавших, по информации Минобороны, нет. Ведомство не уточнило точное место, где был сбит беспилотник.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам или атакам беспилотников со стороны Украины. В регионе введен повышенный уровень террористической опасности.