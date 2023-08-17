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В Малайзии на шоссе рухнул самолет с пассажирами
На шоссе Малайзии рухнул самолет с пассажирами, погибли как минимум 10 человек
Последствия крушения лёгкого самолёта у города Эльмина в Малайзии
При крушении самолета малой авиации с пассажирами на борту в Малайзии погибли по меньшей мере 10 человек.
Самолет упал на шоссе, на его борту были восемь человек, все они погибли. Во время катастрофы по шоссе проезжал легковой автомобиль и мотоцикл. Водитель легковушки и мотоциклист также погибли, сообщили в полиции.
Самолет выполнял рейс с острова Ланкави на материк, сначала он пропал с экранов радаров, позже полиция сообщила, что воздушное судно упало на трассу. Причины авиакатастрофы пока неизвестны.
Окончательное число жертв пока не установлено, оно может возрасти, если окажется, что в автомобиле был не только водитель, но и пассажиры.