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В Малайзии на шоссе рухнул самолет с пассажирами

На шоссе Малайзии рухнул самолет с пассажирами, погибли как минимум 10 человек
Последствия крушения лёгкого самолёта у города Эльмина в Малайзии
Последствия крушения лёгкого самолёта у города Эльмина в Малайзии (Фото: Hasnoor Hussain / Reuters)

В Малайзии на шоссе рухнул самолет с пассажирами
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При крушении самолета малой авиации с пассажирами на борту в Малайзии погибли по меньшей мере 10 человек.

Самолет упал на шоссе, на его борту были восемь человек, все они погибли. Во время катастрофы по шоссе проезжал легковой автомобиль и мотоцикл. Водитель легковушки и мотоциклист также погибли, сообщили в полиции.

Самолет выполнял рейс с острова Ланкави на материк, сначала он пропал с экранов радаров, позже полиция сообщила, что воздушное судно упало на трассу. Причины авиакатастрофы пока неизвестны.

Окончательное число жертв пока не установлено, оно может возрасти, если окажется, что в автомобиле был не только водитель, но и пассажиры.

Теги
авиакатастрофа Малайзия шоссе
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