WP рассказала, как дети смогли выжить в Амазонке после крушения самолета

В джунглях Амазонки в Колумбии нашли четверых детей, которые пропали после крушения самолета. Они смогли выжить благодаря развитым навыкам выживания, сообщает The Washington Post.

Они выживали в джунглях 40 дней, после того, как их самолет разбился. В результате крушения погибли все трое взрослых на борту, включая их мать.

Детей в возрасте 13, 9, 4 и 1 года спасли 9 июня. Спасатели несколько недель проводили поиски в отдаленных районах джунглей. В поисках приняли участие более 100 военнослужащих, а также добровольцы.

Министр обороны Колумбии Иван Веласкес Гомес сообщил, что дети выздоравливают в Центральном военном госпитале Боготы и находятся в стабильном состоянии. Он сказал, что «лидерство и отвага» старшего ребенка, а также ее «знание джунглей» помогли остальным детям выжить.

Карлос Перес, профессор экологии тропических лесов в Университете Восточной Англии, рассказал WP, что они выжили, потому что дети из общин коренных народов Амазонки (четверо пропавших принадлежат к коренной группе уитото) «взрослеют очень рано» и в раннем возрасте осваивают базовые навыки выживания в лесу. «Четверо западных детей того же возраста погибли бы там», — сказал он.

В то же время Перес отметил, что для посторонних «внутренние районы джунглей Амазонки кажутся гораздо более враждебными, чем они есть на самом деле, особенно если вы родом из этих мест». В части Амазонки, где выживали дети, «около 80 различных видов змей, но только пять из них ядовиты», и коренные жители могут отличить их. Кроме того, получение воды не было проблемой, учитывая ручья в Амазонке.

Во время поисков детей также пропала собака, которая помогла найти их в джунглях, сообщали колумбийские военные. Поиски собаки продолжаются

Самолет летел из южного города Араракуара и исчез 1 мая, сообщает WP. Позже на месте крушения были обнаружены тела пилота, матери и еще одного взрослого, но детей нигде не нашли. Они сидели в задней части самолета, которая меньше пострадала в результате крушения.