В Сети показали первые фото российского смартфона с отечественной ОС

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков опубликовал в своем телеграм-канале первые фотографии и видео российского смартфона «Р-ФОН» с операционной системой «РОСА Мобайл».

«В СМИ уже была информация, что НТЦ ИТ «РОСА» готовит свой телефон с операционной системой «РОСА Мобайл». У меня теперь есть детали и главное, сам смартфон! Он будет называться «Р-ФОН», — написал Зыков.

Гаджет будут собирать в Зеленограде, пояснил Зыков «РИА Новости». Изделие будет позиционировать себя как смартфон для массового пользователя. «Понятно, что какие-то запчасти будут делаться не в России, но таких телефонов, которые делаются в России, с такой локализацией еще не было», — заверил он. На телефоне, по словам Зыкова, будет надпись Made in Russia.

Зыков привел следующие характеристики изделия:

Диагональ дисплея — 6,7 дюйма;

Оперативная память — 8 Гб;

Встроенная память — 128 Гб;

Основная камера — 50 Мп;

Батарея — 5000 мАч;

Слот по две симки;

Датчик отпечатка пальца;

WiFi;

NFC;

Bluetooth.

Зыков уточнил, что операционная система «РОСА Мобайл» будет доступна пользователям с 2024 года, а для корпоративного сектора и госзаказчиков — уже в 2023 году.

Ранее глава компании — разработчика операционной системы НТЦ ИТ «РОСА» Олег Карпицкий рассказал РБК, что первый смартфон на новой российской операционной системе для мобильных устройств будет выпущен осенью этого года. Его ориентировочная стоимость — до 40 тыс. руб.



Дизайн Rosa Mobile разработан совместно с компанией 65apps. «Мы стремились интегрировать в свою систему лучший опыт пользователей Android и iOS, чтобы привыкшему к этим операционным системам пользователю не пришлось переучиваться, — рассказал Карпицкий. — НТЦ ИТ «РОСА» разработала все инженерные решения, например полностью переписала драйверы для компонентов устройства: модуля Wi-Fi, камеры и т.п. При создании Rosa Mobile не использовались компоненты Android, что должно обезопасить от возможного отключения и скрытых функций со стороны Google, но мы сделали возможным запуск на ней ряда Android-приложений».

На первом этапе на Rosa Mobile будут работать все приложения, которым нужен только доступ к интернету: банковские, онлайн-магазины, госуслуги. Для корректной работы приложений, использующих системы позиционирования, нужна будет доработка, рассказал представитель разработчика ОС.



У операционной системы будет собственный магазин приложений под рабочим названием RosaStore. В компании говорят, что в нем будут системные приложения, например телефонная книга, коммуникационная платформа и т.д., а также независимые — сейчас идут переговоры с различными разработчиками, но с кем конкретно, не раскрывается. Кроме того, на Rosa Mobile будет работать российский магазин приложений RuStore.