Путин поручил начать продвижение российских видеоигр в БРИКС

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Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по продвижению российских видеоигр на рынки стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка). Соответствующее поручение глава государств дал по итогам посещения выставки «Развитие креативной экономики в России», сообщает пресс-служба Кремля.

«[Поручаю] представить предложения по продвижению на иностранные рынки, в том числе в страны БРИКС, отечественных видеоигр и применяемого в них российского программного обеспечения», — сказано в сообщении.

Выполнением поручения президента займутся члены правительства совместно с Российским экспортным центром и автономной некоммерческой организацией (АНО) Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов.

Ответственными за его исполнение глава государства назначил премьера Михаила Мишустина, гендиректора Российского экспортного центра Веронику Никишину и корпоративного директора АНО Светлану Чупшеву. Они должны отчитаться о результатах к 30 сентября.

Игровая индустрия уже обогнала рынок кино и музыки, по данным ВЦИОМа, каждый четвертый (23%) россиянин регулярно играет в видеоигры, сообщил в июле вице-премьер Дмитрий Чернышенко. При этом в 2022 году российский рынок видеоигр потерял 80% своего объема по сравнению с предшествующим, заявлял глава АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

В 2021 году, по его словам, объем рынка оценивался почти в 100 млрд руб., а ежегодный рост составлял 10%. Падение произошло в том числе из-за оттока мейджеров, релокации российских студий и препятствий в осуществлении финансовых операций, говорил он.

Среди барьеров для развития рынка игр в России Плуготаренко перечислял отсутствие системного финансирования, «неясный социальный статус гейминга», низкую мотивацию сотрудников студий и «несостоятельный диалог» между государством и разработчиками. Чернышенко, в свою очередь, говорил, что российские разработчики пока не создали собственного движка, на котором могли бы работать отечественные видеоигры. Однако его разработкой сейчас занимаются представители «ВКонтакте», отмечал вице-премьер.

Путин со своей стороны призывал воспитывать через видеоигры «общечеловеческие ценности» и основательный, а «не квасной» патриотизм. Игра должна «помогать человеку развиваться, помогать найти себя, должна помогать воспитывать человека», считает глава государства. Видеоигры, по мнению президента, должны находиться на «стыке искусства и воспитания».