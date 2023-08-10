У экс-главы управы Северное Медведково Бориса Трофимова украли $68 тыс. и часы за $50 тыс.

У экс-главы управы в Москве украли $68 тыс. и часы за $50 тыс.

Фото: Борис Трофимов / VK

Бывший глава управы района Северное Медведково Борис Трофимов обратился полицию с заявлением о краже из собственной квартиры, сообщили РБК источники, близкие к МВД и территориальному отделу МВД.

Из домашнего сейфа Трофимова пропали деньги и дорогие часы, причем злоумышленник положил на место украденного фальшивые купюры и контрафактные подделки часов дорогих марок.

По словам пострадавшего, в сейфе было около $68 тыс. и €4 тыс., а пропавшие часы он оценил в $50 тыс.

Вместе с Трофимовым в квартире проживает его дочь, к которой, как установили оперативники, приходил молодой человек.

Подмену содержимого сейфа Трофимов обнаружил в середине дня 9 августа и сразу же обратился в полицию.

В 2013–2017 годах Трофимов возглавлял администрацию района Северное Медведково в Москве.