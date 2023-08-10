branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 августа
EUR ЦБ: 106,89 (+1,45) Инвестиции, 09 авг, 19:08 Курс доллара на 10 августа
USD ЦБ: 97,4 (+1,32) Инвестиции, 09 авг, 19:08
Собравшегося на СВО главу района в Ростовской области арестовали Политика, 15:00
Власти Купянского района объявили эвакуацию 37 населенных пунктов Политика, 14:52
Украина назвала Bacardi «спонсором войны» Политика, 14:51
Квартиры в проектах с крутыми игровыми пространствами РБК и ПИК, 14:45
Московская биржа запустила инвестиционный рейтинг для частных инвесторов Инвестиции, 14:42
Польские войска потеряли взрыватель от ракеты на границе с Белоруссией Политика, 14:41
У экс-главы управы в Москве украли $68 тыс. и часы за $50 тыс. Политика, 14:41
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Акции ВТБ выросли после слов Путина о передаче ОСК в управление банка Инвестиции, 14:40
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:39
Президент Абхазии попал в больницу в Москве Общество, 14:38
Гладков сообщил о сбитом БПЛА и обстреле поселка Горьковский Политика, 14:37
Умер испытатель космического мотоцикла и скафандра «Орлан» Общество, 14:32
Москвичи стали чаще одновременно сдавать и снимать жилье Недвижимость, 14:32
СПБ Биржа разъяснила порядок уплаты налогов по акциям США Инвестиции, 14:30
Политика ,  
0 

У экс-главы управы в Москве украли $68 тыс. и часы за $50 тыс.

У экс-главы управы Северное Медведково Бориса Трофимова украли $68 тыс. и часы за $50 тыс.
Фото: Борис Трофимов / VK
Фото: Борис Трофимов / VK

Бывший глава управы района Северное Медведково Борис Трофимов обратился полицию с заявлением о краже из собственной квартиры, сообщили РБК источники, близкие к МВД и территориальному отделу МВД.

Из домашнего сейфа Трофимова пропали деньги и дорогие часы, причем злоумышленник положил на место украденного фальшивые купюры и контрафактные подделки часов дорогих марок.

По словам пострадавшего, в сейфе было около $68 тыс. и €4 тыс., а пропавшие часы он оценил в $50 тыс.

Вместе с Трофимовым в квартире проживает его дочь, к которой, как установили оперативники, приходил молодой человек.

Подмену содержимого сейфа Трофимов обнаружил в середине дня 9 августа и сразу же обратился в полицию.

В 2013–2017 годах Трофимов возглавлял администрацию района Северное Медведково в Москве.

Читайте на РБК Pro
От главы Renault-Nissan до тюрьмы: история «убийцы издержек» Карлоса Гона
Как построить успешный бизнес в новом мире — 47 вопросов для стратсессии
Чем соленые огурцы полезны для здоровья кишечника
Россия заключила СИДН с Оманом. Какие налоги не придется платить дважды
Теги
кража чиновники сейф полиция
Материалы по теме
В Норильске мужчина в костюме йети украл из кинотеатра 4 млн руб.
Общество
Курьер в Москве украл у внучки ветерана сумку Hermes за ₽5 млн
Общество
Мошенники вынудили пенсионера из Москвы продать квартиру и украли ₽12 млн
Общество