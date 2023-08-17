Весь Ливан остался без света из-за неуплаты долга

Во всем Ливане отключили электричество после приостановки работы двух единственных в стране электростанции — в Дейр-Аммаре на севере и Захрани на юге, сообщает телеканал Sky News Arabia.

Компания-оператор электростанций Primesouth накануне предупредила об отключении электричества из-за неуплаты долгов в иностранной валюте.

Без электроэнергии остался в том числе международный аэропорт Бейрута, согласно источникам телеканала, он пока работает на собственных генераторах. Также из-за отключения электричества остановили работу станции, перекачивающие питьевую воду в большинство регионов Ливана.

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