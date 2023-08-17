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В Минздраве сообщили о внедрении голосовых помощников в 29 регионах

Замминистра здравоохранения Пугачев: голосовые помощники внедрены в 29 субъектах России
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Голосовые помощники используются медиками уже в 29 субъектах, заявил РБК заместитель министра здравоохранения Павел Пугачев.

«Это специальные роботизированные системы для приема и обработки звонков граждан, а также для напоминаний, например, о визите к врачу», — пояснил Пугачев.

В качестве примера он привел Белгородскую область, где раньше было 67 телефонных номеров регистратур поликлиник и множество жалоб на невозможность дозвониться. «Сейчас используется единый телефонный номер для записи на прием к врачу, вызова врача на дом. При этом одновременно обрабатывается 400 линий, 100% всех входящих звонков принимает робот, из которых 60% обращений успешно получают услугу без перевода разговора на оператора», — рассказал Пугачев.

По словам замминистра, после внедрения голосового помощника «нет ни одной жалобы на невозможность дозвониться».

Также Пугачев сообщил о внедрении персональных медицинских помощников — носимых устройств для оперативного мониторинга состояния пациентов. Пока что эти гаджеты внедрили в Иркутской, Новосибирской, Тюменской и Самарской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе и в Татарстане. Он уточнил, что уже более 6,5 тыс. человек с артериальной гипертензией и 1,5 тыс. с сахарным диабетом находятся на постоянном мониторинге.

К 2024 году Минздрав планирует расширить мониторинг пациентов до 25 тыс. человек.

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Минздрав голосовой помощник мониторинг внедрение инноваций
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