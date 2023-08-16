Умерла итальянская оперная певица Рената Скотто

Рената Скотто, 1963 г. (Фото: Evening Standard / Hulton Archive / Getty Images)

Итальянская оперная певица Рената Скотто умерла на 90-м году жизни, сообщила газета Corriere della Sera.

Она родилась в итальянском городе Савона в 1934 году. В 19 лет Скотто дебютировала в партии Виолетты в опере «Травиата» Джузеппе Верди. Ее назвали одним из величайших сопрано — высоким женским голосом — послевоенного времени.

Большой успех сопутствовал певице на Эдинбургском фестивале 1957 года, где она заменила одну из величайших певиц XX века Марию Каллас в партии Амины в «Сомнамбуле», отмечает Belcanto.

Скотто долгое время была одной из самых популярных сопрано в американской труппе Метрополитен-опера. В период с 1965 по 1987 год она участвовала более чем в 300 спектаклей.

Впервые в России Рената Скотто выступила в 1964 году на сцене Большого театра. Она пела заглавную партию в опере «Лючия ди Ламмермур». Певица отмечала, что система Станиславского обогащает арсенал оперного исполнителя актерской выразительностью и содержательностью.

В 2002 года она ушла со сцены, но продолжала работать оперным режиссером и педагогом. Скотто вошла в состав жюри Международного конкурса имени Чайковского, который прошел в 2011 году в Санкт-Петербурге. Тогда часть конкурсов впервые перенесли из Москвы в связи с реконструкцией Большого зала Московской консерватории.