branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 17 августа
EUR ЦБ: 105,66 (-0,91) Инвестиции, 17:23 Курс доллара на 17 августа
USD ЦБ: 96,7 (-0,72) Инвестиции, 17:23
Дикое животное в городе: как себя с ними вести, кого и когда кормить РБК и ДПиООС, 17:25
На маму девочки, которая чуть не упала с 9 этажа, завели уголовное дело Общество, 17:24
Захарова объяснила отказ журналистке Politico в визе Политика, 17:21
Полиция предотвратила ограбление дома футболиста ПСЖ Спорт, 17:20
Умер экс-глава штаба ВС России в Сирии генерал-полковник Геннадий Жидко Общество, 17:19
ПСБ и Агентство по технологическому развитию продолжат сотрудничество Пресс-релиз, 17:08
Индекс Мосбиржи показал сильнейшее падение внутри дня с октября 2022 года Инвестиции, 17:07
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Осужденный за взятки генерал ФСО умер в больнице Общество, 17:06
Минобороны заключило контракт на поставку колесных гаубиц «Мальва» Политика, 17:01
Как креативные индустрии влияют на развитие российских регионов Тренды, 16:59
Юристы объяснили, почему силовики законно отвезли мигрантов в военкомат Политика, 16:52
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:47
Как стартапу выйти на рынок Юго-Восточной Азии и заработать Pro, 16:46
Как расширять свой ИТ-бизнес за счет продаж в облаках РБК и Yandex Cloud, 16:45
Общество ,  
0 

Умерла итальянская оперная певица Рената Скотто

Оперная певица Рената Скотто умерла в возрасте 89 лет
Рената Скотто, 1963&nbsp;г.
Рената Скотто, 1963 г. (Фото: Evening Standard / Hulton Archive / Getty Images)

Итальянская оперная певица Рената Скотто умерла на 90-м году жизни, сообщила газета Corriere della Sera.

Она родилась в итальянском городе Савона в 1934 году. В 19 лет Скотто дебютировала в партии Виолетты в опере «Травиата» Джузеппе Верди. Ее назвали одним из величайших сопрано — высоким женским голосом — послевоенного времени.

Большой успех сопутствовал певице на Эдинбургском фестивале 1957 года, где она заменила одну из величайших певиц XX века Марию Каллас в партии Амины в «Сомнамбуле», отмечает Belcanto.

Скотто долгое время была одной из самых популярных сопрано в американской труппе Метрополитен-опера. В период с 1965 по 1987 год она участвовала более чем в 300 спектаклей.

Впервые в России Рената Скотто выступила в 1964 году на сцене Большого театра. Она пела заглавную партию в опере «Лючия ди Ламмермур». Певица отмечала, что система Станиславского обогащает арсенал оперного исполнителя актерской выразительностью и содержательностью.

В 2002 года она ушла со сцены, но продолжала работать оперным режиссером и педагогом. Скотто вошла в состав жюри Международного конкурса имени Чайковского, который прошел в 2011 году в Санкт-Петербурге. Тогда часть конкурсов впервые перенесли из Москвы в связи с реконструкцией Большого зала Московской консерватории.

Теги
смерть певица Италия
Материалы по теме
Одесская опера уволила дирижера из-за выступления в театре мужа Нетребко
Политика
Опера в Нью-Йорке выплатит Нетребко $200 тыс. за отмену концертов
Общество
В Подмосковье ограбили дом вдовы композитора Александра Градского
Общество