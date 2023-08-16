В Каменске-Уральском мужчина удерживал девятилетнюю девочку

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Следственный комитет по Свердловской области организовал проверку сообщения о том, что мужчина удерживал соседского ребенка в своей квартире. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

Вечером 15 августа в ведомство поступило сообщение, что в доме на улице Лермонтова местный житель удерживает в своей квартире соседскую дочь девяти лет.

Девочке при помощи других соседей удалось выбраться. Ее жизни ничего не угрожает.

Удерживавший девочку мужчина был в нетрезвом состоянии, он задержан. Следователи опрашивают свидетелей и выясняют, был ли причинен какой-либо вред здоровью ребенка.

«По этой информации следственным отделом по городу Каменску-Уральскому СУ СК России по Свердловской области проводится процессуальная проверка на предмет возможного наличия признаков ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы)», — говорится в сообщении ведомства. Мужчине может грозить два года лишения свободы.

В начале июля в городе Артеме Приморского края в СИЗО отправили мужчину, который приковал подростка в лесу и вымогал деньги у родителя школьника. Ранее 33-летний задержанный был судим. Следственные органы возбудили против жителя Артема, 1989 года рождения, уголовное дело по п. «г» и «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы несовершеннолетнего). Суд отправил мужчину в СИЗО на два месяца.