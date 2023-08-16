branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 16 августа
EUR ЦБ: 106,57 (-4,11) Инвестиции, 15 авг, 17:57 Курс доллара на 16 августа
USD ЦБ: 97,42 (-3,62) Инвестиции, 15 авг, 17:57
Red Wings поспорили с СК из-за уголовного дела Экономика, 15:53
Пхеньян назвал причину побега военного из США в КНДР Политика, 15:40
Российская станция вышла на орбиту вокруг Луны Технологии и медиа, 15:38
Кто из мировых лидеров оказывался под следствием и почему Политика, 15:37 
Глава МИД Индии объяснил неприглашение Зеленского на G20 Политика, 15:36
Черчесов отреагировал на сообщения о переговорах с российскими клубами Спорт, 15:33
В Москве с начала года разрешили строительство 8,6 млн кв. м недвижимости Город, 15:31
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
McDonald's в Казахстане сменил вывески на «Мен Мәдиярмын» и «Мен Араймын» Бизнес, 15:30
В Минске обвинили Литву в создании искусственных барьеров на границе Политика, 15:29
Какие технологии помогают избежать проблем на хвостохранилищах Тренды, 15:28
Криптовалютный кастодиан BitGo привлек $100 млн при оценке $1,75 млрд Крипто, 15:28
«МегаФон» автоматизирует управление автопарком на месторождении «Кумроч» Пресс-релиз, 15:26
ФСБ рассказала, как отбила атаку диверсантов на Брянскую область Политика, 15:20
Уход бумаги и технонационализм: тренды рынка «умных» бизнес-приложений РБК и Softline, 15:16
Общество ,  
0 

В Каменске-Уральском мужчина удерживал девятилетнюю девочку

СК сообщил о проверке по факту удержания мужчиной девятилетней девочки
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Следственный комитет по Свердловской области организовал проверку сообщения о том, что мужчина удерживал соседского ребенка в своей квартире. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

Вечером 15 августа в ведомство поступило сообщение, что в доме на улице Лермонтова местный житель удерживает в своей квартире соседскую дочь девяти лет.

Девочке при помощи других соседей удалось выбраться. Ее жизни ничего не угрожает.

Удерживавший девочку мужчина был в нетрезвом состоянии, он задержан. Следователи опрашивают свидетелей и выясняют, был ли причинен какой-либо вред здоровью ребенка.

«По этой информации следственным отделом по городу Каменску-Уральскому СУ СК России по Свердловской области проводится процессуальная проверка на предмет возможного наличия признаков ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы)», — говорится в сообщении ведомства. Мужчине может грозить два года лишения свободы.

В начале июля в городе Артеме Приморского края в СИЗО отправили мужчину, который приковал подростка в лесу и вымогал деньги у родителя школьника. Ранее 33-летний задержанный был судим. Следственные органы возбудили против жителя Артема, 1989 года рождения, уголовное дело по п. «г» и «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы несовершеннолетнего). Суд отправил мужчину в СИЗО на два месяца.

Читайте на РБК Pro
Топ-10 глобальных компаний с перспективами роста. Выбор Bloomberg
«Мы на пути к конфронтации держав». Киссинджер — о риске третьей мировой
Надоело плавать: 5 упражнений на развитие силы в бассейне
«Это просто безумие»: что двигает акции техов США к рекордным высотам
Теги
ребенок Следственный комитет Свердловская область
Материалы по теме
В Новокузнецке маленький ребенок погиб дома от включенной в сеть зарядки
Общество
В Краснодаре мужчина на самокате сбил женщину с ребенком и скрылся
Общество
В Петербурге ребенка госпитализировали с ожогами после игры в автосервисе
Общество