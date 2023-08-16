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Форум профобразования в Гостином Дворе пройдет в открытом формате

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Новости Москвы
Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы
Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

В четверг, 17 августа, в столичном Гостином Дворе откроется первый Всероссийский форум среднего профессионального образования (СПО), организаторами которого выступили Минобрнауки России и правительство Москвы. Мероприятие будет проходить два дня и будет открыто для свободного посещения. С его подробной программой можно ознакомиться на сайте Московского урбанистического форума, в рамках которого оно и состоится.

«Для москвичей и гостей столицы форум — уникальная возможность узнать максимум о сфере СПО, — отметили в пресс-центре Московского урбанистического форума в Гостином Дворе. — Что такое колледж будущего, каков образ современного преподавателя-наставника, какова роль искусственного интеллекта в образовании? Почему растет популярность среднего профессионального образования? Как получить востребованную профессию с высоким доходом? На эти и многие другие вопросы ответят ведущие спикеры».

Лекции и дискуссии проведут свыше 100 российских и зарубежных экспертов — представителей органов власти, госкорпораций и бизнес-сообществ. Также в рамках форума СПО состоится фотовыставка, посвященная истории развития столичных техникумов и ПТУ в советские годы. Снимки были отобраны экспертами Главархива Москвы и относятся к 1948–1972 годам.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказывала, что в рамках форума СПО состоится порядка 25 мероприятий, тематически разделенных на пять треков. Сейчас организаторы сообщили, что первый день мероприятия будет посвящен вопросам внедрения в сферу СПО новых технологий, трудоустройства выпускников колледжей и налаживания связей между ссузами и бизнесом. Во второй день основные дискуссии развернутся вокруг цифровизации среднего профессионального образования и влияния искусственного интеллекта на рабочие специальности.

Московский урбанистический форум (МУФ-2023) проходит в российской столице с 1 августа по 10 сентября на четырех масштабных площадках по всему городу — в Гостином Дворе, парке «Зарядье», выставочном зале «Манеж» и спорткомплексе «Лужники». Каждая из площадок посвящена тому или иному направлению развития городской жизни: так, в Гостином Дворе организовано интерактивное мультимедийное пространство с экспозицией, посвященной развитию здравоохранения, образования, социальной защиты и других отраслей социальной сферы.

Теги
среднее образование Гостиный двор Москва форум