branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 16 августа
EUR ЦБ: 106,57 (-4,11) Инвестиции, 15 авг, 17:57 Курс доллара на 16 августа
USD ЦБ: 97,42 (-3,62) Инвестиции, 15 авг, 17:57
Перепланировка в квартире: что можно и чего нельзя делать при ремонте Недвижимость, 12:50
В Японии 1,8 тыс. человек оказались заблокированы из-за тайфуна Общество, 12:48
Половина снимающих жилье россиян заявили о росте арендной платы Недвижимость, 12:48
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 12:46
Портфель ПСБ по строительству жилья для сотрудников ОПК составит ₽50 млрд Пресс-релиз, 12:39
«Цифра брокер» предусмотрел возможность вынужденной конвертации долларов Инвестиции, 12:39
Кибермагазин: какие цифровые технологии применяют в ретейле Тренды, 12:39
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Захарова назвала вбросом высказывание представителя НАТО об Украине Политика, 12:31
В Крыму предложили штрафы до ₽300 тыс. за съемки последствий ударов ВСУ Политика, 12:31
Как зеленый транспорт меняет жизнь в мегаполисах и влияет на рынок труда РБК и ДПиООС, 12:23
Дэйна Уайт рассказал о желании Марка Цукерберга провести бой в UFC Спорт, 12:19
«Умная колонка — это новый приемник». Как радио меняется в digital-эпоху Life, 12:17
В Египте закрыли пляжи на популярном курорте из-за акулы Life, 12:14
Тело молодого мужчины нашли в фонтане в Екатеринбурге Общество, 12:08
Военная операция на Украине ,  
0 

В Крыму предложили штрафы до ₽300 тыс. за съемки последствий ударов ВСУ

За публикацию последствий атак ВСУ власти Крыма предложили штрафы до ₽300 тыс.
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Таганрогская Правда / ТАСС
Фото: Таганрогская Правда / ТАСС

Государственный совет Крыма предложил штрафы в размере до 300 тыс. руб. за публикацию фото и видео о последствиях атак со стороны Вооруженных сил Украины по территории России. Об этом сообщил председатель Госсовета региона Владимир Константинов в эфире телеканала «Россия 24».

«Весь объем информации, которой они [ВСУ] питаются, в основном исходит из публичной сферы. <...> Нужно просто посадить аналитиков, которые будут пересматривать социальные сети и выискивать те детали, по которым можно сложить все пазлы того, что происходит», — подчеркнул Константинов (цитата по ТАСС).

Инициатива предусматривает штраф до 30 тыс. руб. для физических лиц, до 100 тыс. руб. для государственных и муниципальных служащих и до 300 тыс. руб. для юридических лиц. Константинов уточнил, что при повторном нарушении размер штрафа увеличится.

Глава полуострова Сергей Аксенов 14 августа сообщил, что Крым предложит ужесточить ответственность за публикацию в интернете фото и видео расположения и работы оборонных систем. Кроме того, ответственность хотели распространить за публикацию фото и видео последствий ударов и атак со стороны Украины.

На Украине в марте 2022 года запретили использовать видеорегистраторы, а также публиковать фотографии последствий ракетных атак и обстрелов. ВСУ объяснили решение целью избежать распространения информации о «перемещении и ходе выполнения задач сил обороны». Ограничения на фото‑ и видеосъемку затрагивают дороги, инфраструктурные объекты, блокпосты, а также расположение и перемещение воинских частей.

Теги
ВСУ Крым штраф
Материалы по теме
Российские военные сбили беспилотник над Крымом
Политика
В Крыму заявили о новых исках к Украине из-за водной блокады
Политика
Квачкова оштрафовали за дискредитацию армии
Общество