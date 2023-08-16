В Крыму предложили штрафы до ₽300 тыс. за съемки последствий ударов ВСУ

Фото: Таганрогская Правда / ТАСС

Государственный совет Крыма предложил штрафы в размере до 300 тыс. руб. за публикацию фото и видео о последствиях атак со стороны Вооруженных сил Украины по территории России. Об этом сообщил председатель Госсовета региона Владимир Константинов в эфире телеканала «Россия 24».

«Весь объем информации, которой они [ВСУ] питаются, в основном исходит из публичной сферы. <...> Нужно просто посадить аналитиков, которые будут пересматривать социальные сети и выискивать те детали, по которым можно сложить все пазлы того, что происходит», — подчеркнул Константинов (цитата по ТАСС).

Инициатива предусматривает штраф до 30 тыс. руб. для физических лиц, до 100 тыс. руб. для государственных и муниципальных служащих и до 300 тыс. руб. для юридических лиц. Константинов уточнил, что при повторном нарушении размер штрафа увеличится.

Глава полуострова Сергей Аксенов 14 августа сообщил, что Крым предложит ужесточить ответственность за публикацию в интернете фото и видео расположения и работы оборонных систем. Кроме того, ответственность хотели распространить за публикацию фото и видео последствий ударов и атак со стороны Украины.

На Украине в марте 2022 года запретили использовать видеорегистраторы, а также публиковать фотографии последствий ракетных атак и обстрелов. ВСУ объяснили решение целью избежать распространения информации о «перемещении и ходе выполнения задач сил обороны». Ограничения на фото‑ и видеосъемку затрагивают дороги, инфраструктурные объекты, блокпосты, а также расположение и перемещение воинских частей.