МВД не дало вывезти в Белоруссию 60 мешков с бивнями мамонта

Полицейские совместно с ФСБ пресекли вывоз в Белоруссию более 60 мешков с бивнями мамонта и их фрагментами, возраст которых не менее 10 тыс. лет. Об этом сообщила РБК официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Разрешительные документы Министерства культуры на вывоз культурных ценностей, а также заключение аттестованного эксперта Минкультуры о принадлежности бивней мамонта и их фрагментов к культурным ценностям у водителя отсутствовали. Груз изъят и направлен на палеонтологическую судебную экспертизу», — сообщила Волк.

По ее словам, два бивня мамонта и три их фрагмента представляют особую культурную ценность. Их примерная стоимость 650 тыс. руб. Возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров, а также особо ценных диких животных.