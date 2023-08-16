Актер из «Игры Престолов» Даррен Кент умер в возрасте 36 лет
Британский актер Даррен Кент, который сыграл роль пастуха, оплакивающего свою дочь, в сериале «Игра Престолов», умер в возрасте 36 лет. Об этом сообщило его агентство Carey Dodd Associates в социальной сети X (ранее — Twitter).
«С глубокой печалью вынуждены сообщить, что наш дорогой друг и клиент Даррен Кент скончался в пятницу. Его родители и лучший друг были рядом с ним», — сказано в сообщении.
Других деталей о смерти Кента агентство не привело. Как отмечает The Hollywood Reporter, в последние годы жизни актер страдал от артрита и остеопороза, а также боролся с редким кожным заболеванием.
Даррен Кент родился в 1987 году в графстве Эссекс. Он снялся в финальном, десятом эпизоде «Игры Престолов» под названием «Дети», который вышел в 2014 году. В нем он сыграл пастуха, который приходит к правящей в Миэрине Дейенерис Таргариен (Эмилия Кларк) и показывает ей останки своей трехлетней дочери, которую сжег дракон Дрогон.
Актер также снялся в проектах «Подземелья и драконы: Честь среди воров» (2023), «Зеркала » (2008), «Белоснежка и охотник» (2012), «Маленький незнакомец» (2018), » Джиперс Криперс: Возрожденный» (2021),