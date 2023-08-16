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Полиция Приморья объявила награду за данные о порезавших флаги на могилах

Полиция Приморья объявила награду в ₽200 тыс. за данные о порезавших флаги на могилах

Полиция Приморского края объявила награду в размере 200 тыс. руб. за информацию о лицах, которые повредили российские флаги на могилах кладбище во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в ночь со 2 на 3 июля на Морском кладбище. Неизвестные повредили флаги на месте захоронения погибших. На сайте администрации города уточняется, что там захоронены в том числе участники спецоперации на Украине.

Против нарушителей возбудили уголовное дело по ст. 329 УК (надругательство над гербом или государственным флагом России). Максимальное наказание за совершение этого преступления — один год лишения свободы.

«Полиция Приморского края осуществит выплату денежного вознаграждения в размере 200 тыс. рубю неравнодушному гражданину, готовому оказать правоохранительным органам помощь в раскрытии данного преступления и задержании лиц, его совершивших», — сказано в сообщении.

Как уточняет портал Vladivostok1, 3 июля в Сети появились кадры с повреждениями на могилах. На них были видны изрезанные флаги.  После этого полиция опубликовала ориентировку, где говорилось, что их повредили мужчина и женщина, обоим, по данным полиции, было около 30 лет. Всего, по подсчетам ведомства, неизвестные повредили 39 российских флагов на кладбище.

Теги
Приморский край российские военные вандализм флаг России захоронение
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