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Microsoft Office заменит шрифт по умолчанию на новый в сентябре

Microsoft заменит шрифт по умолчанию в своих продуктах Office с Calibri на Aptos
Фото: Felix Zahn / Global Look Press
Фото: Felix Zahn / Global Look Press

Microsoft заменит основной шрифт Calibri на Aptos в пакете программ Office в сентябре. Об этом корпорация сообщила на своем сайте.

Новый шрифт будет использоваться в Excel, Word, PowerPoint и Outlook. Помимо шрифта, изменения коснутся и темы продуктов корпорации. Они должны будут лучше сочетаться с Aptos, повысив контрастность и читаемость документов.

Calibri был шрифтом по умолчанию в сервисах Microsoft Office с 2007 года, до него основным считался Times New Roman.

Шрифт Aptos создал дизайнер Стив Маттесон (ранее разработал TrueType и Segoe), свое название он получил в честь города в Калифорнии. Шрифт вдохновлен швейцарской типографикой середины XX века; у него нет засечек и будет несколько разных вариаций.

По информации издания The Verge, самое большое цветовое изменение в палитре темы для продуктов Office — это удаление желтого цвета, который будет заменен темно-зеленым. Также один из оттенков голубого заменят на темно-бирюзовый для контраста между фигурами и линиями.

После начала спецоперации на Украине Microsoft объявила о решении приостановить продажи своих продуктов и предоставление услуг в России. Компания, в частности, убрала ускоряющий загрузку контента сервер из России, а в июне пользователи столкнулись с тем, что не могут скачать для установки Windows 11 и Windows 10 с официального сайта компании.

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