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Москва на три четверти выполнила годовой план по вводу жилья

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Новости Москвы
Фото: AntonSAN / Shutterstock
Фото: AntonSAN / Shutterstock

С января по июль включительно в Москве построено и введено в эксплуатацию порядка 3,5 млн кв. м жилой недвижимости. При годовом плане 4,8 млн кв. м получается, что программа выполнена на 73%, или почти на три четверти. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

При сохранении текущих темпов строительства за весь год в Москве может быть построено около 6 млн кв. м новой жилой недвижимости. С 2011-го в столице введено в строй более 54 млн кв. м жилья, напомнил Бочкарев. По его словам, западные санкции существенного влияния на работу стройотрасли не оказали, возведение домов идет стабильно высокими темпами.

Ранее в столичной мэрии сообщали, что на жилье приходится чуть меньше половины возводимой в городе недвижимости, остальное — на социальную, коммерческую, деловую, транспортную и жилищно-коммунальную инфраструктуру. Отчасти это связано с реализуемой в Москве программой комплексного развития территорий (КРТ), когда на месте бывших промзон и складов появляются современные кварталы не только с жильем, но и с социальной и коммерческой инфраструктурой.

Теги
градостроительство жилье Москва Андрей Бочкарев