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Минюст внес Центр исследований им. Мартенса в список нежелательных

Минюст признал нежелательным Центр европейских исследований им. Вилфрида Мартенса
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Министерство юстиции России включило Центр европейских исследований имени Вилфрида Мартенса (Wilfried Martens Centre for European Studies) в перечень нежелательных, следует из обновленного списка на сайте ведомства.

Генеральная прокуратура признала аналитический центр нежелательным 3 августа. По данным ведомства, мероприятия, которые проводит центр, «ориентированы исключительно на формирование негативного образа Российской Федерации».

В Генпрокуратуре добавили, что организация продвигает идеи усиления антироссийских санкций и оказания помощи Украине.

Аналитический центр в 2007 году основал премьер-министр Бельгии Вилфрид Мартенс. Это официальный аналитический центр фракции Европейской народной партии - крупнейшей фракции в Европарламенте, объединяющей центристские,  христианско-демократические, либерально-консервативные партии стран Европы.

Основной целью организации стало формулирование новых вариантов политики для стран Европейского союза.

Теги
Минюст нежелательные организации Европейский парламент
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