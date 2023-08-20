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Доля просроченных займов достигла прошлогоднего пика. Инфографика

Просроченные займы составили почти половину от общего количества

Доля просроченных займов достигла прошлогоднего пика. Инфографика

Количество просроченных займов в микрофинансовых организациях в июне 2023 года достигло 46,4% от общего объема ссуд, которые были выданы. Это следует из статистики «Скоринг Бюро», которую изучил РБК. При этом еще в апреле доля займов с просрочкой более чем на 90 дней составляла только 38,6%. Просрочка достигала рекордов и в конце 2022 года — в октябре она составляла 46,5%.

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Теги
Юлия Кошкина Юлия Кошкина, Екатерина Цветкова
займы микрокредитование МФО
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