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Война санкций ,  
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Экс-агент ФБР решил признать вину в работе на Дерипаску

Экс-агент ФБР Макгонигал решил признать вину в работе на Дерипаску и нарушении санкций
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Война санкций
Бывший контрразведчик Чарльз Макгонигал ранее не признал себя виновным в обходе санкций и работе на Олега Дерипаску, но скоро, возможно, «пожелает изменить свое заявление», сообщили в суде. Бизнесмен считает санкции незаконными
Чарльз Макгонигал
Чарльз Макгонигал (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

Бывший глава контрразведки нью-йоркского офиса ФБР Чарльз Макгонигал готов признать себя виновным по обвинениям, связанным с работой на российского бизнесмена Олега Дерипаску, находящегося под американскими санкциями, сообщает CNN.

Телеканал со ссылкой на постановление суда сообщает, что Макгонигал ведет соответствующие переговоры. Ранее он не признал вину, но, по словам судьи Дженнифер Рирдон, ее проинформировали, что экс-агент ФБР, возможно, «пожелает изменить свое заявление». Предполагается, что его рассмотрят на следующей неделе.

Бывший контрразведчик был арестован в начале года. По версии следствия, в 2019 году он вместе с бывшим российским дипломатом Сергеем Шестаковым пытался добиться исключения Дерипаски из санкционного списка. Два года спустя, согласно обвинительному заключению, они по заказу российского бизнесмена начали расследование против одного из его конкурентов. Макгонигал ранее говорил, что его работа законна.

Против экс-агента ФБР открыто еще одно дело: по версии обвинения, он получил $225 тыс. от бывшего сотрудника албанской разведки, который работал на китайскую энергетическую компанию.

В октябре прошлого года США обвинили британского бизнесмена Грэма Бонема-Картера в помощи Дерипаске с обходом санкций. Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) сообщило о задержании предпринимателя, но позже его отпустили под залог. Соединенные Штаты добиваются его экстрадиции.

Дерипаска попал под санкции США в апреле 2018 года. Миллиардер и его защита сочли ограничения незаконными. В марте 2019-го миллиардер подал в суд на Минфин США, заявив, что стал жертвой политической борьбы в США из-за предполагаемого вмешательства России в выборы президента в 2016 году (Москва отвергает обвинения во вмешательстве). Суд отказался отменять ограничения в отношении бизнесмена, а в марте 2022-го отклонил его апелляцию. Дерипаска заявил, что США в ближайшие годы ждет «час расплаты за санкционный раж»

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Forbes оценивает состояние Дерипаски в $2,5 млрд. По состоянию на 8 августа бизнесмен занимает 1234-ю строчку в рейтинге богатейших людей планеты по версии журнала.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Олег Дерипаска США ФБР санкции
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