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Собянин оценил готовность новой развязки с МКАДа в Котельниках

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Новости Москвы
Фото: mos_sobyanin / Telegram
Фото: mos_sobyanin / Telegram

Работы по реконструкции старой развязки клеверного типа между МКАДом и улицей Верхние Поля завершены примерно на 60%. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В рамках строительства сегодня, 15 августа, там были открыты две новые эстакады. В будущем, по словам градоначальника, новая развязка заметно улучшит транспортную доступность московских районов Капотня, Люблино и Марьино, а также торговых центров «Садовод» и «Мега», которые располагаются вдоль улицы Верхние Поля.

Реконструкция развязки на границе Котельников и ЮВАО — один из трех последних объектов масштабного обновления МКАДа, которое проводится с 2011 года (оставшиеся два — развязки с Алтуфьевским шоссе и Липецкой улицей). Работы планируется завершить до конца 2023 года.

Теги
МКАД Сергей Собянин дорожное строительство