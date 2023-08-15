Роспотребнадзор назвал оптимальный вес школьного рюкзака

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Вес школьного ранца вместе с учебниками и письменными принадлежностями не должен превышать 10% от веса ребенка, который их носит, говорится в стандартах, опубликованных на сайте Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.



Сам рюкзак, согласно стандартам, не должен весить более 0,7 кг. для учащихся начальной школы и больше 1 кг — для школьников средних и старших классов.

Общий вес учебников и письменных принадлежностей, которые дети носят в школьном рюкзаке, должен оставаться в пределах:

1,5 кг — для учеников первого и второго классов;

2 кг — для третьего и четвертого;

2,5 кг — для пятого и шестого;

3,5 кг — для седьмого и восьмого;

4 кг — для учеников старшей школы.

Ранцам в магазинах должна присваиваться маркировка с указанием возраста, для которого они предназначены. По мнению службы, у рюкзаков должны обязательно быть формоустойчивая спинка для сокращения нагрузки на позвоночник, водоотталкивающее покрытие для удобства чистки и светоотражающие элементы для безопасности школьников на дороге.

Сборы ребенка в школу в российских городах-миллионниках в среднем подорожали на 9% наибольший рост зафиксирован в Екатеринбурге и Казани (по 13%), следует из исследования сервиса по поиску работы Superjob. Больше всего на сборы тратят в России жители Москвы и Петербурга (15 тыс. и 13,7 тыс. руб. соответственно).