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Роспотребнадзор назвал оптимальный вес школьного рюкзака

Роспотребнадзор: вес школьного рюкзака не должен превышать 10% от веса ребенка
Фото: Salivanchuk Semen / Shutterstock
Фото: Salivanchuk Semen / Shutterstock

Вес школьного ранца вместе с учебниками и письменными принадлежностями не должен превышать 10% от веса ребенка, который их носит, говорится в стандартах, опубликованных на сайте Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Сам рюкзак, согласно стандартам, не должен весить более 0,7 кг. для учащихся начальной школы и больше 1 кг — для школьников средних и старших классов.

Общий вес учебников и письменных принадлежностей, которые дети носят в школьном рюкзаке, должен оставаться в пределах:

  • 1,5 кг — для учеников первого и второго классов;
  • 2 кг — для третьего и четвертого;
  • 2,5 кг — для пятого и шестого;
  • 3,5 кг — для седьмого и восьмого;
  • 4 кг — для учеников старшей школы.

Ранцам в магазинах должна присваиваться маркировка с указанием возраста, для которого они предназначены. По мнению службы, у рюкзаков должны обязательно быть формоустойчивая спинка для сокращения нагрузки на позвоночник, водоотталкивающее покрытие для удобства чистки и светоотражающие элементы для безопасности школьников на дороге.

Сборы ребенка в школу в российских городах-миллионниках в среднем подорожали на 9% наибольший рост зафиксирован в Екатеринбурге и Казани (по 13%), следует из исследования сервиса по поиску работы Superjob. Больше всего на сборы тратят в России жители Москвы и Петербурга (15 тыс. и 13,7 тыс. руб. соответственно). 

Теги
Роспотребнадзор Школа
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