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Число погибших при взрыве в Махачкале увеличилось до 33

При взрыве в Махачкале погибли 33 человек, среди них — трое детей. Об этом говорится в сообщении Минздрава, поступившем в РБК. Число пострадавших достигло 80.

Из них 63 человека сейчас госпитализированы в больницы. Состояние 11 человек — тяжелое. 17 человек лечатся амбулаторно.

Также на месте взрыва работает группа специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и московских медицинских организаций.

Взрыв в Дагестане произошел вечером 14 августа на автозапавке «Нафта-24». Сначала загорелось здание автосервиса, потом огонь перекинулся на автомобильную заправку. На АЗС взорвался газ.

Пожар на месте удалось потушить только спустя много часов. Следственный комитет после пожара возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК). По ней грозит наказание до десяти лет лишения свободы.

Число погибших при взрыве в Махачкале увеличилось до 33
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Дагестан Махачкала взрыв АЗС
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