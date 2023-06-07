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Москва на две трети выполнила годовой план по вводу недвижимости

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

За первые пять месяцев 2023 года в Москве построено и введено в эксплуатацию почти 5,7 млн кв. м недвижимости различного назначения — всего 232 объекта. С учетом того что за весь год градостроители собирались возвести 8,5 млн кв. м недвижимости, годовой план выполнен уже на две трети. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Месяцем ранее Бочкарев сообщал, что за январь—апрель в Москве было построено 4,5 млн кв. м недвижимости — тем самым, за один только май в столице введены в строй объекты общей площадью около 1,2 млн кв. м. В годовом выражении получается, что такими темпами за 2023 год в Москве будет построено около 14 млн кв. м недвижимости, что превышает прошлогодний показатель в 12,9 млн «квадратов». В 2022 году годовой план также составлял 8,5 млн кв. м.

По словам Бочкарева, около 45% введенной с начала года недвижимости приходится на жилье. «Остальное же — социальная, деловая, коммерческая, транспортная и жилищно-коммунальная инфраструктура, — добавил вице-мэр. — В городе соблюдается четкий баланс ввода жилья и инфраструктуры, позволяющий создавать максимально комфортные условия для жизни, работы и отдыха».

Подавляющее большинство объектов — 75% по их числу и 80% по площади — с начала года были введены за счет привлечения частных инвестиций, отметил Бочкарев. Причем речь идет не только о жилой и коммерческой недвижимости, но и о социальной инфраструктуре — это образовательные, спортивные и медицинские объекты.

Теги
градостроительство Андрей Бочкарев Москва Строительство
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