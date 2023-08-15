Минобороны рассказало о тактике «огневого прочесывания» в Донбассе

Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» Центрального военного округа применяют тактику «огневого прочесывания» на краснолиманском участке фронта в Донбассе. Об этом сообщили «РИА Новости» в Минобороны России.

Метод «огневого прочесывания» позволяет наносить значительный урон противнику или уничтожить его силы на большом участке местности, объяснили в ведомстве. Координаты целей определяют разведывательные подразделения с помощью беспилотников.

Применяя этот метод на краснолиманском направлении, российские военные нанесли удар осколочно-фугасными снарядами по скоплению бойцов ВСУ в лесополосе. Огонь велся на расстоянии более 10 км от цели.

«Огневое прочесывание» — тактика огня артиллерии, при котором на нескольких рубежах по направлению действий войск назначаются участки, где может находиться противник. По этим местам наносятся последовательные удары. Одновременно с этим на направлениях, которые противник может использовать для отхода, отмечаются участки, по которым также ведется огонь.

О боях на краснолиманском направлении Минобороны отчиталось в ежедневной сводке 11 августа. Тогда ведомство сообщило об отражении двух атак бригад ВСУ в районе населенных пунктов Новоегоровка и Кременная в ЛНР. За сутки противник потерял до 115 военных. ВСУ также лишились трех боевых бронированных машин и гаубицы Д-20.

В тот же день российские военные отразили атаки ВСУ в районе населенных пунктов Новоселовское в ЛНР, Синьковки и урочища Маньковка в Харьковской области, а также Никольского и Урожайного в ДНР, Успеновки и Работино в Запорожской области. Среди прочего были уничтожены самоходная гаубица «Krab» польского производства, боевая машина зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» и самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США.