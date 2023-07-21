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В Ростовской области загорелся склад макулатуры
В городе Аксай Ростовской области загорелся склад макулатуры на площади 2 тыс. кв. м
Склад в городе Аксай Ростовской области загорелся на площади 2 тыс. кв. м, сообщило региональное управление МЧС.
Возгорание началось по адресу: ул. Пороховая Балка, 2А. Там находится предприятие «МИР», которое занимается закупкой и вывозом макулатуры, следует из данных сервиса 2ГИС.
Пожару присвоен повышенный ранг сложности. В тушении участвуют 65 человек и 22 единицы техники.