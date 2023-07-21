В Ростовской области загорелся склад макулатуры

В городе Аксай Ростовской области загорелся склад макулатуры на площади 2 тыс. кв. м

Video

Склад в городе Аксай Ростовской области загорелся на площади 2 тыс. кв. м, сообщило региональное управление МЧС.

Возгорание началось по адресу: ул. Пороховая Балка, 2А. Там находится предприятие «МИР», которое занимается закупкой и вывозом макулатуры, следует из данных сервиса 2ГИС.

Пожару присвоен повышенный ранг сложности. В тушении участвуют 65 человек и 22 единицы техники.