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Власти ХМАО рассказали о состоянии пострадавших при ЧП на месторождении

Пятеро пострадавших при ЧП на месторождении в ХМАО находятся в тяжелом состоянии

Пятеро пострадавших при взрыве на Талинском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе находятся в тяжелом состоянии, их госпитализировали в Няганскую окружную больницу. Об этом сообщило правительство региона в своем телеграм-канале.

«К приему пострадавших подготовлены окружные ожоговые центры Сургута и Пыть-Яха. На место ЧС выехали шесть машин Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи», — сообщили в правительстве.

Взрыв на месторождении произошел около 22:20, площадь пожара составила 100 км. м. Предположительно, в очаге горения находились баллоны с азотом. В результате ЧП погибли два человека.

Няганский межрайонный следственный отдел устанавливает обстоятельства взрыва. На месте происшествия работают следователи, проводится проверка.

Теги
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