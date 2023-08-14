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Технологии и медиа ,  
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Шойгу поручил наладить в Кургане выпуск ракеты «воздух-воздух»

Шойгу распорядился в кратчайшие сроки наладить в Кургане производство авиаракеты РВВ-МД
Ракета РВВ-МД
Ракета РВВ-МД (Фото: roe.ru)

Министр обороны Сергей Шойгу поручил в ближайшее время наладить производство авиационной управляемой ракеты малой дальности класса «воздух-воздух» РВВ-МД на предприятии «Курганприбор» в Кургане, передает ТАСС. Ее представило НПО «Курганприбор» на форуме «Армия-2023».

«Рассчитываю, что вы в кратчайшие сроки развернете производство данного изделия», — сказал Шойгу. Генеральный директор предприятия Федор Колосовников пообещал, что приложит все силы для выполнения поручения.

Ракета РВВ-МД предназначена для поражения воздушных целей в любое время суток, с любых направлений на дистанциях ближнего боя. Максимальная дальность пуска — 40 км.

Разработчик и производитель ракеты — ОАО «Гос МКБ «Вымпел» имени И.И. Торопова» (входит в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение») — представил ее в 2012 году.

НПО «Курганприбор» — российское предприятие, производящее широкий спектр продукции для оборонного комплекса.

В рамках форума Шойгу также доложили об эффективном применении истребителей Су-57 в зоне военной операции на Украине. Отличительная особенность самолета — малая заметность, доложили министру.

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Кроме того, министру показали «новейшие средства авиационного поражения для серийного авиационного комплекса Су-57», которые могут повысить возможности поражения различных целей.

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Сергей Шойгу ракета производство
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

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