Минобороны воссоздаст 104-ю гвардейскую дивизию ВДВ к декабрю

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Минобороны планирует воссоздать 104-ю гвардейскую дивизию в составе Воздушно-десантных войск (ВДВ) к 1 декабря, сообщают ТАСС и «Известия» со ссылкой на источники, близкие к оборонному ведомству.

Дивизия получит статус десантно-штурмовой, ее сформируют на базе 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ, сказал собеседник ТАСС в рамках форума «Армия-2023», который проходит в Подмосковье.

Источники газеты «Известия», в свою очередь, уточнили, что к 1 декабря должно завершиться формирование управления и двух полков 104-й десантно-штурмовой дивизии. В следующем году Минобороны планирует создать в составе дивизии дополнительные воинские части и подразделения, включая танковый батальон, сообщили изданию собеседники.

О том, что дивизию могут воссоздать в составе ВДВ, ТАСС сообщил в марте 2022 года со ссылкой на источник, близкий к Минобороны. Тогда собеседник сказал агентству, что «принципиальное решение» по этому поводу принято, но конкретные сроки реализации пока не определены.

В начале августа в поздравлении ко дню ВДВ командующий войсками генерал-полковник Михаил Теплинский заявил, что в их составе сформируют два парашютно-десантных полка. Тогда же он объявил, что 104-ю гвардейскую дивизию воссоздадут до конца года, однако конкретных сроков не называл.

104-я гвардейская воздушно-десантная ордена Кутузова дивизия существовала в 1944–1998 годах как подразделение ВДВ СССР, а затем — России. С 1946 года и до вывода в Ульяновск в 1993 году дивизия дислоцировалась в Азербайджане. В 1998 году ее реорганизовали в 31-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду.

Подразделения 104-й дивизии участвовали в боевых действиях в Чечне и в миротворческой миссии в Абхазии. Также входили в состав миротворческих сил ООН в бывшей Югославии.