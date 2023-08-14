branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 августа
EUR ЦБ: 110,68 (+2,71) Инвестиции, 19:27 Курс доллара на 15 августа
USD ЦБ: 101,04 (+2,83) Инвестиции, 19:27
Украина пожаловалась на фанатов греческого клуба за баннер против «Азова» Спорт, 19:40
Эксперты предсказали внеплановое повышение ставки ЦБ до 10% и выше Финансы, 19:27
Суд отказал Росбанку в аресте активов Nordea Bank на €14,3 млн Финансы, 19:26
ПСБ откроет мини-офисы на предприятиях концерна «Алмаз-Антей» Пресс-релиз, 19:25
Почему повышается спрос на ИТ-услуги, в чем их специфика и точки роста РБК и Softline, 19:22
Военная операция на Украине. Карта на 14 августа Политика, 19:13
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:10
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Наместника Киево-Печерской лавры прооперировали Общество, 19:08
У морского пирса на курорте в Румынии произошел взрыв Общество, 19:06
Старовойт сообщил о длившемся весь день обстреле приграничного района Политика, 19:02
Какие экопрофессии будущего востребованы уже сегодня РБК и ДПиООС, 19:00
«Луна-25» передала первые фотографии Технологии и медиа, 18:57
Звезда НБА обругал главу клуба за желание оставить его в команде Спорт, 18:57
Шойгу поручил наладить в Кургане выпуск ракеты «воздух-воздух» Технологии и медиа, 18:52
Политика ,  
0 

Минобороны воссоздаст 104-ю гвардейскую дивизию ВДВ к декабрю

Минобороны воссоздаст 104-ю гвардейскую дивизию в составе ВДВ к 1 декабря
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Минобороны планирует воссоздать 104-ю гвардейскую дивизию в составе Воздушно-десантных войск (ВДВ) к 1 декабря, сообщают ТАСС и «Известия» со ссылкой на источники, близкие к оборонному ведомству.

Дивизия получит статус десантно-штурмовой, ее сформируют на базе 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ, сказал собеседник ТАСС в рамках форума «Армия-2023», который проходит в Подмосковье.

Источники газеты «Известия», в свою очередь, уточнили, что к 1 декабря должно завершиться формирование управления и двух полков 104-й десантно-штурмовой дивизии. В следующем году Минобороны планирует создать в составе дивизии дополнительные воинские части и подразделения, включая танковый батальон, сообщили изданию собеседники.

О том, что дивизию могут воссоздать в составе ВДВ, ТАСС сообщил в марте 2022 года со ссылкой на источник, близкий к Минобороны. Тогда собеседник сказал агентству, что «принципиальное решение» по этому поводу принято, но конкретные сроки реализации пока не определены.

В начале августа в поздравлении ко дню ВДВ командующий войсками генерал-полковник Михаил Теплинский заявил, что в их составе сформируют два парашютно-десантных полка. Тогда же он объявил, что 104-ю гвардейскую дивизию воссоздадут до конца года, однако конкретных сроков не называл.

104-я гвардейская воздушно-десантная ордена Кутузова дивизия существовала в 1944–1998 годах как подразделение ВДВ СССР, а затем — России. С 1946 года и до вывода в Ульяновск в 1993 году дивизия дислоцировалась в Азербайджане. В 1998 году ее реорганизовали в 31-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду.

Читайте на РБК Pro
Алхимик или стратег: кто вы как лидер и чем это знание поможет бизнесу
Гражданская война в США и провал в экономике: что пророчит миру Рэй Далио
В России появились новые правила начисления НДФЛ. Что изменилось
Гайд для релоканта: как купить жилье в Израиле

Подразделения 104-й дивизии участвовали в боевых действиях в Чечне и в миротворческой миссии в Абхазии. Также входили в состав миротворческих сил ООН в бывшей Югославии.

Теги
ВДВ гвардейцы Минобороны
Материалы по теме
«Известия» узнали о создании новой дивизии подводных лодок на Камчатке
Политика
Путин поздравил десантников с Днем ВДВ
Общество