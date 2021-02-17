Аэропорт Катании приостановил работу из-за извержения вулкана Этна

Аэропорт второго по величине сицилийского города Катании приостановил отправку и прием авиарейсов из-за извержения вулкана Этна. Об этом сообщило итальянское информационное агентство ANSA.

По данным СМИ, облако из дыма и пепла имеет высоту более 1 км. В таких условиях кризисное подразделение аэропорта не может гарантировать безопасность полетов.

Извержение вулкана Этна началось днем 16 февраля. По данным Национального института геофизики и вулканологии, повышение вулканической активности было зарегистрировано в 16:10 по местному времени (18:10 мск). Эксперты пояснили, что извержение было спровоцировано подземными толчками на глубине от 2,9 до 3 км.

Как сообщало агентство ANSA, в результате извержения близлежащие населенные пункты не пострадали, однако в некоторых из них были обнаружены частицы вулканического пепла.