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Военная операция на Украине ,  
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Rheinmetall объявила о поставке Украине новой партии дронов Luna NG

Rheinmetall: до конца 2023 года Украина получит новую партию дронов Luna NG
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Военная операция на Украине
Luna NG
Luna NG (Фото: rheinmetall.com)

Немецкая оборонная группа Rheinmetall получила заказ на поставку Украине своей беспилотной системы Luna NG. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Точную сумму сделки в компании не назвали, охарактеризовав ее как двузначную в миллионах евро. Поставка состоится в 2023 году.

«Опыт боевых действий в ходе войны на Украине показывает, какую важную роль играют результаты разведки в режиме реального времени для руководства операциями. Именно для этой цели и была разработана Luna NG. Таким образом, это одна из новейших систем беспилотной воздушной разведки, классификации и обнаружения объектов в режиме реального времени», — говорится в сообщении.

Благодаря своей аэродинамической, сверхлегкой и высокопрочной конструкции беспилотник LUNA NG обеспечивает время полета более 12 часов и способен, благодаря аппаратуре спутниковой передачи данных, вести разведку на расстоянии в несколько сот километров.

Ранее Bild сообщил, что в комплекты войдут наземная станция управления с несколькими беспилотниками и стартовая катапульта. NG в названии дрона означает New Generation — эта модель является усовершенствованной версией уже поставленных Киеву устройств. Luna NG выполняет разведывательные функции, однако ВСУ получат также модификацию, способную переносить оружие.

Беспилотник весит 40 кг, время полета — шесть-восемь часов. Он способен выполнять задачи на расстоянии 100 км и на высоте до 5 км. Его запуск осуществляется бесшумно на любой местности с помощью складной походной катапульты, а управление автоматизировано настолько, что управлять им чрезвычайно просто, предыдущий опыт управления беспилотниками для этого не требуется, говорится на сайте производителя.

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