Rheinmetall объявила о поставке Украине новой партии дронов Luna NG

Luna NG (Фото: rheinmetall.com)

Немецкая оборонная группа Rheinmetall получила заказ на поставку Украине своей беспилотной системы Luna NG. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Точную сумму сделки в компании не назвали, охарактеризовав ее как двузначную в миллионах евро. Поставка состоится в 2023 году.

«Опыт боевых действий в ходе войны на Украине показывает, какую важную роль играют результаты разведки в режиме реального времени для руководства операциями. Именно для этой цели и была разработана Luna NG. Таким образом, это одна из новейших систем беспилотной воздушной разведки, классификации и обнаружения объектов в режиме реального времени», — говорится в сообщении.

Благодаря своей аэродинамической, сверхлегкой и высокопрочной конструкции беспилотник LUNA NG обеспечивает время полета более 12 часов и способен, благодаря аппаратуре спутниковой передачи данных, вести разведку на расстоянии в несколько сот километров.

Ранее Bild сообщил, что в комплекты войдут наземная станция управления с несколькими беспилотниками и стартовая катапульта. NG в названии дрона означает New Generation — эта модель является усовершенствованной версией уже поставленных Киеву устройств. Luna NG выполняет разведывательные функции, однако ВСУ получат также модификацию, способную переносить оружие.