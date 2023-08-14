Rheinmetall объявила о поставке Украине новой партии дронов Luna NG
Немецкая оборонная группа Rheinmetall получила заказ на поставку Украине своей беспилотной системы Luna NG. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
Точную сумму сделки в компании не назвали, охарактеризовав ее как двузначную в миллионах евро. Поставка состоится в 2023 году.
«Опыт боевых действий в ходе войны на Украине показывает, какую важную роль играют результаты разведки в режиме реального времени для руководства операциями. Именно для этой цели и была разработана Luna NG. Таким образом, это одна из новейших систем беспилотной воздушной разведки, классификации и обнаружения объектов в режиме реального времени», — говорится в сообщении.
Благодаря своей аэродинамической, сверхлегкой и высокопрочной конструкции беспилотник LUNA NG обеспечивает время полета более 12 часов и способен, благодаря аппаратуре спутниковой передачи данных, вести разведку на расстоянии в несколько сот километров.
Ранее Bild сообщил, что в комплекты войдут наземная станция управления с несколькими беспилотниками и стартовая катапульта. NG в названии дрона означает New Generation — эта модель является усовершенствованной версией уже поставленных Киеву устройств. Luna NG выполняет разведывательные функции, однако ВСУ получат также модификацию, способную переносить оружие.
Беспилотник весит 40 кг, время полета — шесть-восемь часов. Он способен выполнять задачи на расстоянии 100 км и на высоте до 5 км. Его запуск осуществляется бесшумно на любой местности с помощью складной походной катапульты, а управление автоматизировано настолько, что управлять им чрезвычайно просто, предыдущий опыт управления беспилотниками для этого не требуется, говорится на сайте производителя.