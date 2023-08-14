Путин назвал кандидатов на расширение военного сотрудничества с Россией

Путин: Россия будет расширять сотрудничество в оборонке со странами с независимой позицией

Фото: Андрей Любимов / РБК

Россия готова к расширению военно-технического сотрудничества с государствами, которые отстаивают свои национальные интересы, заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам форума «Армия-2023». Оно опубликовано на сайте Кремля.

«Россия открыта к углублению равноправного технологического партнерства и военно-технического сотрудничества <...> со всеми, кто отстаивает свои национальные интересы <...> и считает принципиально важным вместе строить равную неделимую систему безопасности, которая надежно защищала бы каждое государство», — сказал Путин.

Глава государства уточнил, что на площадках форума представлен широкий выбор современных образцов оружия практически всех видов и типов, особое внимание уделили беспилотникам.

Путин отметил рост числа иностранных компаний — участниц форума с 32 до 82 и заявил о намерении развивать сотрудничество по разным направлениям — от подготовки кадров до проведения полномасштабных учений.

Экспорт вооружения из России в 2018–2022 годах упал на 31%, следует из доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). По данным аналитиков, страна занимает 16% мирового рынка по сравнению с 22% годом ранее, до рассматриваемого периода.

За этот период Россия поставляла вооружения 47 странам: 65% экспорта пришлось на страны Азии и Океании, 17% — на государства Ближнего Востока, еще 12% — на африканские страны.

Крупнейшим покупателем российского оружия стала Индия, однако за последние пять лет поставки туда снизились на 37%, а для остальных семи традиционных крупных покупателей — в среднем на 59%. В то же время Россия нарастила экспорт в Китай и Египет — на 39 и 44% соответственно.