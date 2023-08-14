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В Ижевске школьница выпрыгнула из окна, чтобы спастись от педофила

15-летняя школьница выпрыгнула из окна в Ижевске, чтобы сбежать от педофила
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Школьница в Ижевске выпрыгнула из окна квартиры на четвертом этаже, чтобы избежать домогательств со стороны мужчины, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах Удмуртии.

По данным агентства, школьница выпрыгнула из окна, когда ее начал домогаться мужчина — хозяин квартиры, в которой она находилась. Девочку доставили в больницу с переломами.

Источник «Известий» уточнил, что инцидент произошел 12 августа на улице Пушкинской, у дома 259б. У девочки диагностирован перелом позвоночника.

По данным «112», подозреваемый — 34-летний мужчина, который ранее был судим за хранение наркотиков, возраст школьницы — 15 лет.

Мужчину разыскивают полицейские, против него возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего (ч. 3 ст. 132 УК), сообщил РБК источник в правоохранительных органах. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 15 лет.

В марте прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, который усиливает меры по защите детей в возрасте до 14 лет от сексуального насилия, а также ужесточил наказание за укрывательство таких преступлений.

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Была ужесточена уголовная ответственность за принуждение детей к действиям сексуального характера с использованием СМИ или интернета, а также в случаях, когда преступление совершено лицом, уже судимым за преступления сексуального характера, либо группой лиц по предварительному сговору.
 

Теги
обвинения в педофилии Ижевск новости школьница
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