В Армении утонул в озере Севан временный поверенный Украины

Александр Сенченко (Фото: embassyofukraineinarmenia / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Временный поверенный в делах Украины Александр Сенченко умер в Армении, сообщили в МИД Украины.

«Министерство иностранных дел Украины с глубокой печалью сообщает о трагической смерти 13 августа 2023 года опытного и высококвалифицированного дипломата, временного поверенного в делах Украины в Республике Армения Александра Анатольевича Сенченко», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточнила радиостанция Sputnik Армения, по предварительным данным, причиной смерти стало утопление: тело дипломата нашли в озере Севан в 25 м от берега. Спасательная служба МВД Армении сообщала, что спасатели заметили в воде плавающего человека, который затем исчез. Через несколько минут его доставили на берег, но подоспевшие медики констатировали смерть.

Александр Сенченко работал в МИДе с 2003 года. В течение дипломатической карьеры он работал в аппарате министерства в Первом территориальном управлении, департаменте евроатлантического сотрудничества, а также был в долгосрочных командировках в Армению.